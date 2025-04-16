200名國際海洋專家齊聚高雄 共同發表《打狗宣言》

國際太平洋海洋教育者網絡20週年大會，與會者共同比出Ocean的O。（中山大學提供）

2025/04/16 19:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學海洋科學學院攜手國家海洋研究院，於14至17日舉辦國際太平洋海洋教育者網絡（IPMEN）20週年大會。近200名來自十多國的海洋研究專家共同發表《打狗宣言》，宣告未來10年全球海洋教育者的行動方針。

中山大學校長李志鵬指出，IPMEN 2025會議集合亞太與全球海洋科學及傳統生態知識領域專家，深度探討海洋素養與氣候變遷的關聯性，展望未來10年海洋永續發展的行動路徑。本次會議主題為「傳統生態知識視角下的海洋素養對話：來自亞太的聲音」，聚焦亞太地區在地社群知識與海洋素養的連結，並深入探討如何推動海洋科學、提升海洋教育及國際海洋科學家的合作。

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會議的亮點之一，是在海洋委員會主委管碧玲、國家海洋研究院院長陳璋玲、中山大學校長李志鵬和高雄市政府副秘書長王宏榮的共同見證下，由IPMEN共同創辦人Harry Breidahl與IPMEN委員宣讀《打狗宣言》，提供3大行動方向，倡議未來全球推動海洋教育與海洋治理，並將成為未來10年全球海洋教育者的行動方針之一。

其一是透過台灣高雄古稱「Takao」（打狗），強化傳統生態知識與科學研究的合作機制，確保沿海居民的智慧能夠在當代海洋治理中發揮作用，形成更具包容性的海洋政策。其二為深化海洋素養，提升公民參與度。三為建立國際平台，共享與傳承海洋知識。6月在法國尼斯舉行的聯合國第3屆海洋會議中，也將分享《打狗宣言》，期能發揮重要影響力。

海委會主委管碧玲表示，今年已正式啟動「海洋素養典範國家4年期計畫」，希望透過政策、教育與國際合作，推動台灣成為亞太地區的海洋素養典範國家。

國際太平洋海洋教育者網絡（IPMEN）20週年大會在中山大學舉辦，國際學者共同宣讀《打狗宣言》。（中山大學提供）

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