保育瀕臨絕種草鴞 屏縣9農友獲頒「友善草鴞農產品標章」

林業及自然保育署屏東分署今天於屏東智慧農業學校舉辦友善草鴞農產品標章成果發表會。（記者羅欣貞攝）

2025/04/16 19:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕保育瀕臨絕種草鴞，林業及自然保育署2020年起在南高屏地區推動「草鴞生態服務給付」，透過獎勵與棲架架設支持機制，鼓勵農友採用友善農法，今年（2025年）更進一步頒給參與生態給付的農民「友善草鴞農產品標章」，協助其產品在連鎖超市專區上架；今天（16日）林業署發出首批標章，屏東縣有9位農民獲頒，品項有檸檬、鳳梨、竹筍、茄子、番茄等10多種作物。

草鴞又稱猴面鷹、蘋果鳥，是台灣第一級保育類的的夜行性猛禽，棲息於平原農田與草生地帶，深受農藥、鼠藥使用與棲地破碎化、遊蕩犬貓干擾等威脅，全台灣族群數量不到500隻；林業署屏東分署分署長楊瑞芬表示，在台南、高雄、屏東推動「草鴞生態服務給付」以來，屏縣已有80多位農民參與、面積逾70多公頃；去年底起更與屏縣府、高市府合作，規劃「友善草鴞農產品標章」，透過標章分級制度，讓加入生態給付的農友進一步獲得肯定。

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首批通過友善草鴞農產品標章的農友有9位，來自屏東高樹、鹽埔、里港、九如以及屏東市，均為草鴞出沒活動的熱區；「裝了棲架之後，好棒喔！農園裡的老鼠幾乎快沒了！」，投入有機農業20多年的陳麗珍昨天領到標章後表示，主要種植綠竹筍，也兼種芭樂、木瓜等，沒有裝棲架前，蔬果一成熟都會被老鼠吃掉，裝了棲架後，有黑翅鳶、領角鴞等停留，把老鼠捉走，蔬果終於可以收成，現在也在耕地開闢白茅區，希望吸引草鴞棲息、繁殖。

林業及自然保育署副署長張岱表示，友善草鴞農產品標章，是繼友善石虎標章、諸羅樹蛙標章後，國內第三個以台灣野生動物為主軸的生態農產標章，盼鼓勵更多生產者加入保育行列，也讓消費者更願意選購友善農產品，擴大友善農業的影響力。

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