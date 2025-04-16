花蓮i-Tribe熱點超過一半斷網！挨批「預算刪到沒網路」 縣府這樣說

花蓮的「愛部落」無線上網全縣有7百多個無線熱點，通常設置在電線桿上，訊號箱子會標示i-Tribe字樣。（記者花孟璟攝）

2025/04/16 19:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣的原住民部落2018年起由行政院原民會、花東基金建置「愛部落 （i-Tribe）」戶外無線網路，平均一個部落有4處上網AP，花蓮全縣有757個熱點，不過最近在富里鄉、豐濱鄉都有民眾反映無法連線，民眾上臉書粉絲頁詢問，得到回覆是「縣府說明8月以後陸續恢復服務」，質疑「難道是原民會被刪預算、刪到網路都沒了」？

過去一週，花蓮多達87個部落i-Tribe無法連線。投訴的蔡姓遊客說，他在豐南村吉拉米代部落無法連線，部落居民還說，中華電信前幾天有來拔線，提到「縣政府未繳費，因此斷網」，當他聽到記者告知，縣府的回覆是保固結束還在籌經費，蔡先生深表不滿，「都斷網了預算還在編，縣府是怎麼了」？

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港口部落的陳小姐在自己部落無法連線，還跑去靜浦測試，她說，雖然有搜尋到Wi-Fi訊號，但無法連上網路，打1999縣民熱線去反映，希望盡快修復。

原民會回應，目前花蓮斷網的應為2018年至2020年建置的第一批愛部落，保固到今年，後續維運費用及電信費須由花蓮縣政府自行編列預算，但強調「跟刪預算無關」。

縣府原民處證實，民眾反映無法連線的愛部落，是第一批建置的網路，共有87個部落、419個無線AP受到影響。縣府表示，由於維運費用一年要1千多萬元，過去都是用花東基金維護，今年原本要向中央爭取預算，目前籌措維護管理費中，須辦理追加減，至於恢復網路的時間還未確定。

原民處也說，今年底、明年底還會有兩批保固到期，全部757個熱點一年費用需要3000多萬元，明年就會編入縣預算。

原民會建置的i-Tribe連線簡單，不需要密碼，在部落的老人文健站、衛生所、聚會所等地點的室外電線桿上，都能找到標示i-Tribe的訊號箱，疫情期間學校停課，偏鄉部落小朋友使用手機或學校發的平板回家連線上課，除了爸媽分享手機上網，i-Tribe也發揮不少功效。

花蓮的愛部落無線上網全縣有7百多個無線熱點，通常設置在電線桿上。（記者花孟璟攝）

花蓮愛部落無線上網服務被斷網，不滿的民眾寫信去i-Tribe的臉書粉絲頁詢問，得到8月才會恢復服務的答案。（民眾提供）

花蓮愛部落無線上網服務被斷網，不滿的民眾寫信去i-Tribe的臉書粉絲頁詢問，得到8月才會恢復服務的答案。（民眾提供）

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