穀雨遇復活節 命理師授春末開運法 「一植物」可迎轉機

2025年穀雨與復活節同日登場，命理師曝開運轉運小撇步。示意圖。（資料照）

2025/04/16 19:49

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2025年4月20日適逢二十四節氣中的「穀雨」，亦是基督宗教的重要節日「復活節」，東西方節令難得「同日登場」。命理師陳柏成指出，這天不僅是春季的終點，也象徵新生與轉化，是轉運納吉的關鍵時刻，建議民眾可透過簡易民俗儀式與節氣習俗強化運勢、避災納福。

陳柏成14日在臉書發文，表示今年穀雨交節時間為4月20日凌晨3時55分45秒，農曆三月二十三日。穀雨在傳統民俗中具有「驅邪避災、祈福納吉、順應農時」三大意義，適合更新舊符、轉化晦氣。

陳柏成建議民眾在家中或辦公處重新張貼「穀雨貼」，圖案以蛙神、雷紋或鍾馗天師為主，用以防小人、趨吉避凶。若去年張貼過的符紙仍留存，可於穀雨當日焚化後重貼，或先送廟宇過香爐再行使用。

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此外，穀雨也是牡丹花期，被稱為「穀雨花」。他指出，女子可選擇簪花或在客廳擺放新鮮花卉，象徵催旺姻緣與貴人運，惟花材須為真花，切忌使用塑膠花以免招來虛假能量。

穀雨民俗禁忌

忌黃昏後獨行山林，以免誤入「百鬼夜行」之境

忌動土與搬遷，地氣交替時易干擾家運

忌爭執見血，恐引「血煞」，廚刀利器應妥善收納。

穀雨開運小撇步

辦公族：將枯黃植物替換為綠蘿，搭配黃色杯墊，增旺財運。

學生族：書桌東側放置清水水晶缽，提升文昌與考運。

家庭主婦：以鹽與米（1:9）混合灑在牆角，象徵掃除霉氣、聚集福氣。

由於2025年復活節與穀雨同日，陳柏成也融合西方節慶元素，提出「福兔引財」與「百合淨浴」兩大開運法：

福兔轉運法

準備粉色或金色兔子小物，放置於辦公桌左前方（青龍位）或工作包吊飾處，心中默念「萬象更新，福兔引財」，有助事業與財運開展。

百合淨浴法

日出後至午前，用白色百合花瓣加檀香精油泡溫水，洗手或洗臉，有助清理晦氣、舒緩負面情緒，迎接新能量。

以上為民俗說法 僅供參考

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