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    誤指安平港遭中國海警船包圍？ 開台天后宮批對神明不敬

    高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿4年1次的海上會香日前在安平盛大登場。（圖由安平開台天后宮提供）

    高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿4年1次的海上會香日前在安平盛大登場。（圖由安平開台天后宮提供）

    2025/04/16 18:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕最近網路社群平台有網友上傳影片，將地方的海上會香民俗活動，誤指為台南安平港疑遭中國海警船包圍，引發爭議。安平開台天后宮今天出面駁斥，指這是日前高雄林園與台南安平兩地廟宇的海上會香活動，中國海警船包圍的說法對神明不敬。

    高雄林園鳳芸宮、台南安平靈濟殿4年1次的海上會香，於本月10日自高雄中芸港出發，鳳芸宮由25艘漁船組成的媽祖海巡船隊，循海路抵達安平港，由安平靈濟殿伍府恩主公、安平開台天后宮國姓爺率領近30艘船隊於海上熱情迎接，場面十分盛大。這場景卻被網友在社群媒體上發文指稱「台灣南部安平港可見到，共產黨的海警船都圍成一片了。」

    海巡署南部分署也查證確認，是高雄林園鳳芸宮媽祖海巡遶境活動，呼籲民眾切勿輕信及轉傳未經查證資訊。

    安平開台天后宮總幹事林國明今天表示，這是高雄、台南兩地的宗教民俗活動，當天林園鳳芸宮有2、30漁船來安平港，台南全安平10個角頭的廟宇都總動員，並派出20餘艘漁船前往安平港外迎接，船上都有掛國旗，信眾燃放鞭炮，十分熱鬧，這是兩地重要的宗教民俗活動，卻被胡亂拼湊，這種行為是對神明不敬，神明也會生氣，並不可取。

    有網友將地方的海上會香民俗活動，誤指為台南安平港疑遭中國海警船包圍，引發爭議。（擷取自網路）

    有網友將地方的海上會香民俗活動，誤指為台南安平港疑遭中國海警船包圍，引發爭議。（擷取自網路）

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