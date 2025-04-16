高雄「碳佐麻里」爆食物中毒就醫激增到18人 停業延長到4/21

碳佐麻里高美店疑爆發食物中毒，累計已有18人就醫，停業到4月21日。（記者許麗娟攝）

2025/04/16 18:24

〔記者許麗娟／高雄報導〕燒肉界南霸天「碳佐麻里」高雄美術館店爆發疑似食物中毒事件，高雄市衛生局今（16）日上午公布接獲4人就醫通報，傍晚已更新累計有18人就醫，要求店家停業7天到4月21日。

衛生局指出，經疫調，出現症狀之民眾均為4月12到14日期間到餐廳用餐，後續出現發燒、腹瀉、嘔吐、腹痛噁心等腸胃道症狀，截至16日下午4點，累計就醫人數18人，就醫後均已返家休息，無人住院。

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衛生局已針對共同攝食食材、環境進行採檢送驗共11件，並針對餐廳廚師等服務人員進行採檢8人，同時環境清消。人數就醫人數持續增加，已要求業者停業至4月21日，並辦理員工食品中毒防治衛生講習。

衛生局提醒，消費者因訂位被取消或主張食物中毒者，請保存就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償，雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。

碳佐麻里發道歉聲明，除了全力配合衛生主管機關進行調查，也對餐廳進行清潔與消毒作業，面對相關責任，一定負責到底，絕不迴避！

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