推廣美學教育 苗栗縣府變身藝廊展學生作品

苗栗縣政府4月起在縣府第一辦公大樓2樓及5樓廊道展出縣內學生美術作品，讓縣府辦公廳舍搖身變成藝廊。（苗栗縣政府提供）

2025/04/16 19:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府今年首度辦理「苗栗縣政府美術廊道展覽實施計畫」，4月起在縣府第一辦公大樓2樓及5樓廊道展出縣內學生美術作品，提供學子美術作品成果發表之機會，方便洽公民眾欣賞，將藝術風氣擴展至社區，提升全民藝術欣賞的水準及文化陶冶。

縣府教育處說，「苗栗縣政府美術廊道展覽實施計畫」預計一年策展2次，邀請參與全國學生美術比賽、世界兒童畫展全國徵畫比賽之得獎作品及縣內7所國中小藝術才能班美術班學生參展，預計每次策展可展出約70件優秀作品。首次策展內容邀請世界兒童畫展榮獲特優之學生，及縣內大同國小、明仁國中、縣立興華高中國中部等3校藝術才能班學生參展。

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縣長鍾東錦說，縣府深耕美感教育、提供學生多元發展及交流分享的舞台，每年定期舉辦各項藝術競賽。這次的展覽不僅是對學生潛能與才華的肯定，更是各校與教師在藝術教育上認真耕耘的成果展現，歡迎學生、家長、縣府員工及鄉親們，前往縣府欣賞，給予同學們實質鼓勵。

教育處長葉芯慧也說，未來教育處也將持續提供多元交流平台及管道，提供學生們更多的機會，藉以鼓勵學生繼續在畫作上盡情揮灑創意，彩繪專屬於自己生命中最亮麗的色彩。

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