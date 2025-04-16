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    雙層巴士上國道有望？ 桃市交通局：若修法完成將擇路線試辦

    議員黃敬平質詢指出，雙層巴士上國道有助強化載客量，但安全還是要擺在首位。（擷取自桃園市議會直播畫面）

    議員黃敬平質詢指出，雙層巴士上國道有助強化載客量，但安全還是要擺在首位。（擷取自桃園市議會直播畫面）

    2025/04/16 18:20

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕TPASS上路後推升桃園公車運量，但「駕駛荒」也導致部分公車路線尖峰時間疏運不及，尤其是往來雙北的國道客運，民代建議爭取雙層巴士上國道，桃市府交通局長張新福今（16）日答詢表示，交通部於3月初會議做出初步支持的結論，若修法完成，桃園市將擇運量大路線並採試辦方式，鼓勵業者添購車輛投入服務。

    交通局於市議會進行工作報告，議員黃婉如表示，市府祭出受訓即就業紓解「駕駛荒」，但桃園往返雙北市的國道客運，在後段車站的通勤族還是常常上不了車，之前她曾建議市府除了持續補足駕駛，也要向中央反映開放雙層巴士上國道的可行性，提高整體載運量。

    議員黃敬平表示，近5年桃園市因「駕駛荒」，加上部分市區公車試辦路線營運狀況未如預期，導致半年來已累計有4條路線停駛，且部分公車路線在尖峰時刻班班客滿，導致民眾上不了車，建請交通局與業者協商引進雙層巴士，強化載客量能，同時也要顧及路況及高度等問題，安全還是要擺在首位，推廣初期可先採試辦，檢視成效後再持續推廣。

    議員陳雅倫表示，市府持續增加駕駛員，但龜山公車路線卻不增反減，提議新增路線也常被以「缺員、行駛路線增加」為由拒絕，且龜山前往台北的公車始終無法上路，雙層巴士可提高運量，除了國道客運，省道公車也可納入試辦路線。

    張新福答詢表示，交通部在今年3月4日曾召開會議討論開放雙層巴士行駛國道，會議結論初步支持，並由交通部著手修訂相關法規，目前國內雙層巴士都是使用於市區觀光，尚未完成修法程序開放上路行駛國道，若交通部修法完成通過，桃園市將以運量大的路線如9023桃園到圓山，採試辦方式鼓勵業者添購車輛投入服務，並將爭取中央補助。

    張新福表示，雙層巴士相較一般公車，可提升約1.5倍的載客量，雙層巴士約60人，對比一般公車約40人，可有效緩解尖峰時段載客壓力，不過，雙層巴士的車輛成本較高，需中央與地方政府共同補助支應經費，也已安排今年5月9日，與雙層巴士製造商、客運業者討論細節。

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