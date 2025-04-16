宜蘭某高商傳體育教師霸凌 校方暫停該球隊教練職務

宜蘭某高商班聯會卸任幹部出面受訪，指控有體育教師長期霸凌球隊學生但被學校漠視。（記者王峻祺攝）

2025/04/16 17:45

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宜蘭某高商傳教師霸凌 學生聯名陳情教育部

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭某高商傳出體育教師霸凌事件，疑似長期有辱罵學生及丟球等不當管教，學生聯名陳情教育部長鄭英耀，校方今天下午召開校事會議審議，決議17日起暫停該球隊指導教練職務，靜候調查小組調查。

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宜蘭某高商多名學生聯名陳情教育部，指控籃球隊有球員長期遭教練霸凌，班聯會卸任幹部表示，體育老師長期有直接、間接或關係霸凌的嚴重問題，包括辱罵學生白痴、人身攻擊及丟球等行為，學校長期知情卻漠視不管，申訴無果情況下，球員因怕被秋後算帳，敢怒不敢言、身心受創。

學生指控，陳情教育部後被校方約談，言詞對談中，感覺學校想要敷衍了事，他認為教育應該要捍衛學生權利，而不是推諉其詞，一副息事寧人的態度，因此在陳情教育部後訴諸媒體，期望能夠得到以示公正的調查。

校方接獲學生反映教師疑有管教霸凌情事後，依校園霸凌防制準則，在24小時內向教育部通報，並於今天下午召開校事會議審議，委員全數同意決議受理該案件。

校方表示，依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」規定，組成調查小組進行調查，另為降低球隊教練與球員間接觸而影響調查進行，自17日起暫停該球隊指導教練職務，靜候調查小組調查。

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