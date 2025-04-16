發文嗆「老女人愛插隊」挨批！百萬網紅劉沛道歉了

百萬YouTuber劉沛。（擷取自劉沛臉書）

2025/04/16 19:47

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台裔美籍的百萬YouTuber劉沛，今（16日）疑遇到插隊事件，讓他忍不住開嗆「是不是比較老的女人很愛插隊？」此舉引來網友砲轟。對此，劉沛馬上刪除貼文，更道歉稱，「我當下沒有意識到文字的影響力，這是我需要承擔的錯。」

劉沛的頻道除了有日常Vlog、旅遊生活，還會有3C開箱等，多樣化的創作內容，也使他成為百萬訂閱的YouTuber。不過，劉沛今日突然於社群平台Threads上寫下，「是不是比較老的女人很愛插隊？為什麼會這麼急？」讓他遭到網友批評，質疑他歧視年齡、性別。

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事後，劉沛刪除了該則貼文，並發文道歉表示，「稍早關於插隊的貼文，讓很多人感到不舒服，我在這裡跟大家道歉。」劉沛解釋，自己當下因為遇到有人插隊，而有了情緒，才用了不恰當的說法，也帶了不該有的偏見，「這是我表達上的問題。這樣的文字在任何情況下都不應該出現。」

最後，劉沛也提到，「我當下沒有意識到文字的影響力，這是我需要承擔的錯，也謝謝大家願意指出來。再次為造成的不適跟不愉快，跟大家說聲對不起。我會更謹慎地處理自己在公開平台上的發言。」

劉沛在社群平台質疑「是不是比較老的女人很愛插隊？」。（擷取自劉沛Threads）

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