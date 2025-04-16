保育有成 石虎蹤跡從南投擴展至彰化、雲林

石虎保育有成，近年來石虎蹤跡已逐步從南投中寮、集集等熱區，擴展至彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地。（林保署南投分署提供）

2025/04/16 17:52

〔記者張協昇／南投報導〕農業部林業及自然保育署南投分署為保育瀕危石虎，在南投縣推動石虎重要棲地生態服務給付方案，16日在南投縣政府發表成果，並頒獎表揚農民、養禽戶及社區巡守隊等有功人員，南投分署表示，近年來石虎的蹤跡已逐步從南投中寮、集集等熱區，擴展至彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地，這對於台灣中部與南部石虎棲地串接具有重要意義。

林業保育署自2018年起啟動「國土生態保育綠色網絡建置計畫，計畫在台灣織起一張連結山林、河川、農村與海岸的生態安全網，其中南投分署致力於在南投、彰化與雲林打造區域性保育軸帶，盼為石虎等野生動物鋪出一條「回家的路」。2019年起，林業保育署並與南投縣政府及生物多樣性研究所攜手，在南投推動石虎重要棲地生態服務給付，鼓勵農友轉型為友善耕作的石虎守護者。

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去年度南投縣共有140位農民符合「友善農地給付」，其中有70位農民的土地監測到石虎影像；10位養禽戶參加「自主通報給付」，其中6戶場域監測到石虎。社區巡守方面，有15個社區團體組成巡守隊參與「巡護監測給付」，其中在10個社區的自動相機捕捉到了石虎的身影，均獲頒發獎金及獎牌鼓勵，另三立電視台製作人白心儀因製作保育石虎相關影片，也出席接受表揚。

林業保育署南投分署長李政賢表示，除了石虎重要棲地生態服務給付方案，南投分署近幾年來也陸續推動改良式陷阱推廣、勿餵食遊蕩犬貓宣導、外來種植物移除與生態造林等多元措施，石虎的蹤跡已逐步從中寮、集集等熱區，擴展至竹山、鹿谷、信義等鄉鎮，甚至連彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地，近年皆頻繁有石虎的相關通報和紀錄，惟人類開發、路殺、犬貓攻擊、違法陷阱等風險依然威脅著石虎的生存，仍須公私協力合作，持續守護石虎。

石虎重要棲地生態服務給付方案參與者架設的自動相機，清楚拍下石虎可愛模樣。（南投縣政府提供）

林業保育署南投分署長李政賢（左1）與南投縣副縣長王瑞德（左4）頒獎表揚守護石虎有功人員。（南投縣政府提供）

南投市貓羅溪防汛道路設有石虎出沒告示，提醒駕駛人注意，避免石虎遭路殺。（記者張協昇攝）

林業保育署南投分署16日與南投縣政府舉辦石虎重要棲地生態服務給付方案成果發表會，呼籲全民加入字護石虎行列。（南投縣政府提供）

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