為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    保育有成 石虎蹤跡從南投擴展至彰化、雲林

    石虎保育有成，近年來石虎蹤跡已逐步從南投中寮、集集等熱區，擴展至彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地。（林保署南投分署提供）

    石虎保育有成，近年來石虎蹤跡已逐步從南投中寮、集集等熱區，擴展至彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地。（林保署南投分署提供）

    2025/04/16 17:52

    〔記者張協昇／南投報導〕農業部林業及自然保育署南投分署為保育瀕危石虎，在南投縣推動石虎重要棲地生態服務給付方案，16日在南投縣政府發表成果，並頒獎表揚農民、養禽戶及社區巡守隊等有功人員，南投分署表示，近年來石虎的蹤跡已逐步從南投中寮、集集等熱區，擴展至彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地，這對於台灣中部與南部石虎棲地串接具有重要意義。

    林業保育署自2018年起啟動「國土生態保育綠色網絡建置計畫，計畫在台灣織起一張連結山林、河川、農村與海岸的生態安全網，其中南投分署致力於在南投、彰化與雲林打造區域性保育軸帶，盼為石虎等野生動物鋪出一條「回家的路」。2019年起，林業保育署並與南投縣政府及生物多樣性研究所攜手，在南投推動石虎重要棲地生態服務給付，鼓勵農友轉型為友善耕作的石虎守護者。

    去年度南投縣共有140位農民符合「友善農地給付」，其中有70位農民的土地監測到石虎影像；10位養禽戶參加「自主通報給付」，其中6戶場域監測到石虎。社區巡守方面，有15個社區團體組成巡守隊參與「巡護監測給付」，其中在10個社區的自動相機捕捉到了石虎的身影，均獲頒發獎金及獎牌鼓勵，另三立電視台製作人白心儀因製作保育石虎相關影片，也出席接受表揚。

    林業保育署南投分署長李政賢表示，除了石虎重要棲地生態服務給付方案，南投分署近幾年來也陸續推動改良式陷阱推廣、勿餵食遊蕩犬貓宣導、外來種植物移除與生態造林等多元措施，石虎的蹤跡已逐步從中寮、集集等熱區，擴展至竹山、鹿谷、信義等鄉鎮，甚至連彰化縣八卦山周遭與雲林縣林內鄉等地，近年皆頻繁有石虎的相關通報和紀錄，惟人類開發、路殺、犬貓攻擊、違法陷阱等風險依然威脅著石虎的生存，仍須公私協力合作，持續守護石虎。

    石虎重要棲地生態服務給付方案參與者架設的自動相機，清楚拍下石虎可愛模樣。（南投縣政府提供）

    石虎重要棲地生態服務給付方案參與者架設的自動相機，清楚拍下石虎可愛模樣。（南投縣政府提供）

    林業保育署南投分署長李政賢（左1）與南投縣副縣長王瑞德（左4）頒獎表揚守護石虎有功人員。（南投縣政府提供）

    林業保育署南投分署長李政賢（左1）與南投縣副縣長王瑞德（左4）頒獎表揚守護石虎有功人員。（南投縣政府提供）

    南投市貓羅溪防汛道路設有石虎出沒告示，提醒駕駛人注意，避免石虎遭路殺。（記者張協昇攝）

    南投市貓羅溪防汛道路設有石虎出沒告示，提醒駕駛人注意，避免石虎遭路殺。（記者張協昇攝）

    林業保育署南投分署16日與南投縣政府舉辦石虎重要棲地生態服務給付方案成果發表會，呼籲全民加入字護石虎行列。（南投縣政府提供）

    林業保育署南投分署16日與南投縣政府舉辦石虎重要棲地生態服務給付方案成果發表會，呼籲全民加入字護石虎行列。（南投縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播