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    泡麵界清流！網友熱推這2款：從小吃到大

    網友指出，雖然兩款泡麵看起來清淡，卻是從小到大最常吃的。示意圖。（資料照）

    網友指出，雖然兩款泡麵看起來清淡，卻是從小到大最常吃的。示意圖。（資料照）

    2025/04/16 21:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在泡麵百花爭鳴、口味越來越重的時代，有網友分享兩款樸實無華、清爽可口的泡麵，直呼是「泡麵界的清流」，喚起許多人的童年記憶，並在社群掀起熱烈討論。

    一名網友在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文曬出兩款泡麵，分別為「冬菜鴨肉湯米粉」與「調合米粉肉燥風味」，搭配簡單的荷包蛋與青菜，看似平凡卻深得他心。

    原PO分享道，這兩款是自己從小吃到大的心頭好，雖然清淡，卻是原PO從小到大最常吃的。照片中，米粉湯清澈透明，僅灑上蔥花與油蔥酥，卻讓網友直呼「這兩款真的要命的好吃，看似清淡，但是風味非常的濃郁」。

    貼文一出，網友紛紛共鳴，「這兩款真的是我必備，只要剩下兩小包我就會買回來補」、「熱量低又好吃，對減肥人很友善」、「肚子餓又不想吃太重口味的時候，這兩個就是我的救星」、「統一米粉真的蠻厲害的，沒什麼配料卻好吃」、「冬菜是最愛，小時候的回憶」。

    一位網友更指出，「這種就算沒湯的版本也很讚，用來炒也別有一番風味」、「米粉類真的很好吃，煮的炒的都讚」。還有網友細心觀察網友的擺盤，「看起來是台灣溫室出產的蛋，手藝也很好，青菜還有DHA，看得出來老闆（原PO）對健康有在認真」。

    原PO稱讚，這兩款泡麵是泡麵界的清流。（圖翻攝自臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」）

    原PO稱讚，這兩款泡麵是泡麵界的清流。（圖翻攝自臉書「泡麵公社 泡麵俱樂部」）

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