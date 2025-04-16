台61線西濱鹿港段4/21~5/18施工 交通疏導措施一次看

台61線西濱彰化鹿港段，4/21起進行車道伸縮縫更換工程。（圖由彰化工務段提供）

2025/04/16 17:25

〔記者湯世名／彰化報導〕台61線西濱快速公路彰化鹿港段，將從4月21日起至5月18日，全時段進行北上內外側車道及南下內外側車道伸縮縫更換，交通疏導措施今天（16日）公布，公路局彰化工務段呼籲用路人減速通過工區，或改行駛144縣道、台17線、台61線平面車道。

彰化工務段指出，4月21日至27日封閉台61線179K+500-178K+500北上內側路段；4月28日~5月4日封閉台61線179K+500-178K+500北上外側路段。

請繼續往下閱讀...

交通疏導為4月21日上午9點至27日晚間8點（全時段），封閉台61線179K+500-178K+500北上內側路段，保留外車道；或台61線179K福興匯出匝道→向右行駛144縣道→左轉台17線→左轉鹿工路→接台61線177K鹿港匯入匝道北上。

4月28日上午9點至5月4日晚間8點（全時段），封閉台61線179K+500-178K+500北上外側路段，保留內車道，或61線179K福興匯出匝道→向右行駛144縣道→左轉台17線→左轉鹿工路→接台61線177K鹿港匯入匝道北上。

至於南下車道，則是5月5日至11日，封閉台61線178K+500-179K+500南下內側路段；5月12日至18日封閉台61線178K+500-179K+500南下外側路段。

交通疏導為5月5日上午9點至11日晚間8點（全時段），封閉台61線178K+500-179K+500南下內側路段，保留外車道；或台61線177K鹿港匯出匝道→行駛台61平面車道→接台61線179K福興匯入匝道南下。

5月12日上午9點至18日晚間8點（全時段），封閉台61線178K+500-179K+500南下外側路段，保留內車道，或台61線177K鹿港匯出匝道→行駛台61平面車道→接台61線179K福興匯入匝道南下。

台61線彰化段北上4月21日至5月4日伸縮縫施工，替代道路路線。（圖由彰化工務段提供）

台61線彰化段南下5月5日至18日伸縮縫施工，替代道路路線。（圖由彰化工務段提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法