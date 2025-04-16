竹南公義路到頭份信義路拓寬 上網招標

苗栗竹南公義路到頭份信義路拓寬案上網招標，圖中的百歲橋將拆除重建。（記者蔡政珉攝）

2025/04/16 18:18

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公義路是地方交通要道，也是連接竹南科學園區的重要道路，更能串連鄰近頭份市，是苗北雙城重要聯絡道。不過，與其串連的頭份市信義路部分路段路幅不足，苗栗縣政府獲得內政部核定1億8000多萬元，將拓寬為12公尺寬道路，上網招標中。

苗栗縣府交通工務處說，經水利處對龍鳳大排排水計畫治理修正後，可將原本計畫延用的百歲橋打掉重建，已經配合調整都市計畫重新檢討，經陸續召開公聽會，取得用地後上網招標工程案。

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交通工務處土木科說，拓寬案經內政部納入「生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）」補助，規劃打通頭份市信義路690巷可通連竹南鎮公義路432巷瓶頸，進而與竹南鎮公義路（台13線）相接，寬為雙向兩車道12公尺，總長約540公尺。

另外，道路上的百歲橋較為老舊，水利處修正龍鳳排水治理計畫，原規劃繼續沿用百歲橋的工程也調整，經都市計畫變更後縣府再執行細部設計可重新發包，將拆除百歲橋，讓整體拓寬案獲得更大彈性，也更能符合如今發展中的頭份、竹南雙城需求。

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