基隆要塞司令官邸人行道拓寬後車禍反多 議員促強化照明及反光標誌

基隆市中正路與正豐街的Y字路口，人行道拓寬後，反而釀成多起交通事故；民進黨議員張顥瀚建議，市府在人行道邊緣先劃設反光標誌，提醒用路人注意。（圖為民進黨議員張顥瀚提供）

2025/04/16 17:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆要塞司令官邸前方人行道，近年因為拓寬工程，造成道路變得更彎、人行道墊高，上述兩項因素造成交通事故頻傳。但市府表示，人行道內縮恐怕有難度，民進黨議員張顥瀚要求，市府應強化當地的照明及反光標誌，降低車禍發生機率。

中正路與正豐街口是一處Y字路口，舊的人行道相對狹窄，市府近年來，拆除原先的基市公車處理髮室老舊建築，並拓寬人行道。由於拓寬人行道後，卻反而頻傳交通事故，當地民眾向張顥瀚陳情。

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居民反映，人行道拓寬工程完工後，中正路右彎往正豐街方向的道路，彎度變得更彎，再加上路寬縮減，本是水溝蓋變成墊高的人行道，讓機車騎士不習慣而撞上人行道。4月初還發生機車撞上人行道，摩托車騎士噴飛受傷，當地人行道上還可以看到路緣石被撞崩落的傷痕。當地里長建議，人行道內縮，讓道路截彎取直，減少交通事故。

對此，市府表示，道路工程是依照都市計畫道路線形施作，人行道的土地又屬於國有財產署，因此想要進行路形的調整，諸如人行道內縮等，在協商上恐有困難，也緩不濟急。

張顥瀚建議，市府可先行在人行道的路緣貼反光標誌，增加能見度，後續也可以在當地設置柵欄，進一步讓路過的汽機車，能夠明確辨識，有效降低交通事故的發生。

基隆市中正路與正豐街的Y字路口，人行道拓寬後，反而釀成多起交通事故；民進黨議員張顥瀚（右）建議，市府在人行道邊緣先劃設反光標誌，提醒用路人注意。（圖為民進黨議員張顥瀚提供）

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