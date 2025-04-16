玉山落石砸壞主峰線鐵棚 玉管處力拚梅雨汛期前修復

玉山主峰線步道鐵棚區遭落石砸壞，鐵桿傾斜阻礙通行，玉管處派員拆卸仍無法移除。（玉管處提供）

2025/04/16 17:11

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山主峰線步道風口鐵棚區，今年雪季遭落石擊中崩塌阻礙通行，玉山國家公園管理處雖已派員清除落石，但因鐵桿遭撞擊位移難以移除，以致步道仍有部分受阻，玉管處將再加派人員拆卸，力拚步道淨空，並委請廠商重新更換、固定鐵桿，盼趕在梅雨汛期前完成修復。

玉管處指出，主峰線鐵棚區因上方邊坡不穩，常發生落石才會設置鐵棚，惟雪季期間出現塊石掉落砸壞鐵桿，造成步道通行受到影響，雖經過幾次搶修已清除落石，但受損鐵桿仍有部分擋住步道，因此排雲山莊人員均提醒山友應小心通過，最好可戴岩盔以防落石。

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近期雖再度派員前往拆卸，但因鐵桿受石塊撞擊變形仍難以移動，後續會再加派人員前往移除，目前委外廠商也已完成會勘，預計會重新更換鐵桿，並另覓鐵棚固定點，惟修復工程較為耗時，後續會加快腳步，盼儘快在梅雨汛期前完成。

玉管處也說，日前鋒面過境，造成主峰線4.8K有零星落石，以及八通關越嶺道西段9.8K大量樹木崩塌，之後經派員前往清理，均已恢復通行，惟本週末恐又有新一波鋒面報到，除呼籲山友應留意天氣變化外，園區巡查人員如發現步道有狀況，也會立即提醒山友，確保登山安全。

玉山主峰線步道日前因鋒面暴雨，導致4.8K有零星落石，經玉管處派員處理已恢復通行。（玉管處提供）

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