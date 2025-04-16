走訪新北偏鄉小學 李棟樑盼社會各界給予更多資源

軍友社榮譽理事長暨財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑一行人，與新北市三峽區五寮國民小學全體師生合影。（懷恩社會福利慈善事業基金會提供）

2025/04/16 17:01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍友社榮譽理事長暨財團法人懷恩社會福利慈善事業基金會董事長李棟樑，昨日慰問新北市三峽區五寮國民小學師生，讚賞學童們努力向學態度，以及教師們遠赴偏鄉任教辛勞。他承諾繼續關懷偏鄉孩童就學狀況、日常所需並提供資源外，也呼籲社會各界一同加入關懷行列，投入更多資源為偏鄉孩子的未來築起後盾。

李棟樑昨日在會統企業副董事長李啟銘等人陪同下，前往五寮國小與師生親切交流，他代表懷恩基金會捐贈飲料、餅乾等物資，傳遞關懷與鼓勵，期透過實質行動與提供物資協助，鼓勵孩童專心學業、勇於追求夢想，透過努力翻轉未來。李棟樑細心詢問教職員居住與工作情況，並對離鄉背井、堅守教育崗位的老師表達敬意。

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李棟樑也與學童們互動，關心孩子的生活及學習狀況，並送上精心準備的禮品，鼓勵孩子們專心向學；學童們也精心準備武術表演及感謝詞，向李棟樑獻上謝意。

李棟樑表示，他很開心能赴偏鄉與孩童們共同度過歡樂時光，他親切地提醒孩童們一定要吃飽，才有體力專心於學習，並承諾將持續關懷偏鄉孩童的就學狀況及日常所需，提供資源使孩童們都能健康成長。此外，李棟樑也呼籲社會各界一同加入關懷行列，投入更多資源，讓愛與希望傳遞至每一個角落，為偏鄉孩子的未來築起堅實後盾。

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