南台灣溫差過大 酪梨落果嚴重產量大減

酪梨的花謝後枯萎，果實也變黑落果。（記者葉永騫攝）

2025/04/16 17:04

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年南台灣日夜溫差超過10度，一下冷、一下熱，造成酪梨不著果及落果嚴重，屏東縣萬丹鄉酪梨產銷班第10班長吳讚旺表示，預估今年屏東縣將減少約8成，產量大減，農民幾乎沒有收入，屏東縣政府農業處長鄭永裕說，已請各鄉鎮公所統計損失情況通報農業部實地勘查。

酪梨是近幾年來農民新興種植的果樹，由於酪梨富含油脂，有助於人體吸收脂溶性維生素，降低心血管疾病風險、抗發炎、有益腸道健康、體重控制等效用，市場接受度相當高，產業也不斷的增加，萬丹鄉更成立酪梨產銷班，重植面積27公頃，全屏東縣大約種植有100~200公頃，今年受到氣候影響，溫差變化大，造成酪梨落果嚴重，原本一顆果樹可產300顆，今年可能只有30幾顆，讓農民都憂心忡忡，向縣議員洪宗麒陳情，今天也到現場勘查。

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萬丹鄉酪梨產銷班第10班長吳讚旺表示，南部因為氣候溫暖，酪梨都種植早生種的加林酪梨，原本4~8月是採收期，但是今年開花後就出現無法結果、落果嚴重，甚至整株的枝葉沒有半顆果實，高雄區農業改良場初判可能是寒流導致，近日產銷成員已陸續回報受損高達8成。

縣府農業處長鄭永裕說，酪梨受損的情況已請各地的鄉鎮市公所進行速報及統計，也請農友盡快通報，以利向農業部呈報再請專家勘災。縣議員洪宗麒也請農友彙整農損後，他將協助呈報爭取政府給予農民救助。

縣議員洪宗麒到現場勘查酪梨落果的情況。（記者葉永騫攝）

酪梨整株果實全部掉光光。（記者葉永騫攝）

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