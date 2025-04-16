宜縣青銀徵才4/19登場 釋400職缺

宜縣青銀聯合徵才訂於19日登場，將釋出400多個工作機會，圖為過去活動畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

2025/04/16 16:59

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣政府為青年及銀髮族求職者量身打造的青銀聯合徵才活動，訂於19日在羅東文化工場登場，邀請14家廠商提供400多個工作機會，平均薪資3萬3000元，最高5萬8000元。

宜蘭縣政府今天（16日）發布新聞稿指出，這次聯合徵才廠商包含餐飲業、服務業、零售業、運輸業、製造業，釋出職缺有汽車保養廠技師、冷凍倉儲作業員、觀光工廠門市人員、便利超商儲備店長及幹部、連鎖餐飲集團地區主管。

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薪資方面，介於2萬8590元到5萬8000元，平均3萬3000元，部分廠商提供彈性上班時間，滿足求職者的需求，主辦單位歡迎青年與銀髮族朋友把握機會。徵才時間19日上午10點到中午12點半，地點在羅東文化工場文化客廳。

宜蘭縣政府為協助縣民就業，持續各項就業獎勵措施，像是設籍宜縣30歲以下待業青年，連續工作滿6個月補助1萬2000元，工作滿1年再補助1萬5000元，另外，設籍或居留（新住民）宜縣1年以上，年滿18歲在職勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金1萬元，乙級技術士證照3500元。

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