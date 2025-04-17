洗完米冰冰箱忘了竟「變這樣」 網驚：趕快連碗一起丟掉

中國網友洗好米盛出一碗放進冰箱冷藏，沒想到拿出來竟變成「彩色的」。示意圖。（資料照）

2025/04/17 00:14

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕物價不斷上漲，外食動輒百元起跳，不少人選擇自煮三餐，省下荷包也吃得更安心。有中國網友發文說，洗完米發現太多，就把剩下的生米放進冰箱保存，過幾天打開來看，米粒竟變成「彩色」。貼文引起熱議。

網友在微博上發文說，煮飯時沒掌控好份量，當下把洗好的米盛出一碗放進冰箱冷藏，後來卻忘了這回事。最近突然想起冰箱裡的那碗米，拿出來定睛一看，米竟是「彩色的，而且又橘又黃又紫」，原PO驚呼，「不敢碰，感覺有劇毒」。

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網友議論紛紛，「這是真的有劇毒，把碗一起都丟了，冰箱最好也整個用酒精擦，隔板也拿出來擦乾曬」、「黃麴菌和紅麴菌，很難滅除，連碗一起都丟了，我幼稚園的好朋友就是吃了這種米，我媽每次帶我去看她，她媽媽都在哭」、「制毒藥的一把好手」、「洗過的米已經潮濕了不能放吧，這不妥妥的毒」、「黃麴菌，劇毒，1毫克就能致死吧，難以清除，碗也得丟」、「如果放冰箱就能成這樣，那你冰箱估計都是毒素了」。

網友指出，這碗米含有過多「黃麴菌和紅麴菌」，絕對不能食用。（擷取自微博）

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