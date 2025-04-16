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    台南「四草野保區」水母大爆發 漁民巡魚塭赫見上千隻

    水面上出現的白點都是端鞭水母，水面底下也有，估計至少有上千隻。（圖由陳友志提供）

    水面上出現的白點都是端鞭水母，水面底下也有，估計至少有上千隻。（圖由陳友志提供）

    2025/04/16 16:58

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市四草野生動物保護區今天下午出現大量水母，初步估計數量多達上千隻。這種水母叫端鞭水母，屬於亞熱帶水母，過去曾大量出現在四草，又有「四草水母」之稱，水母看起來很漂亮，但其觸手部分具有微毒，勿觸摸。

    台南四草大眾廟解說員陳友志表示，今天下午，他到四草野保區運鹽古運河旁的自家魚塭巡視，整理魚塭的工寮時，赫然發現古運河出現大量的水母，仔細端詳發現是又稱「四草水母」的端鞭水母。

    他說，這種水母約有手掌大小，頂部消化系統表面有一點一點的小黑點，而且有螢光光澤，十分漂亮。前一陣子，他有發現曾出現零星的族群，今天則「大出」，數量很多，整個水面都是，至於看不到的水面底下也有，估計至少有上千隻。

    端鞭水母為根口水母目、端棍水母科，台灣經常發現，早在20餘年前，台南四草曾大量出現，台南市政府特別將牠命名為「四草水母」，其體型從2公分到60公分不等，觸手部分有刺絲胞具微毒性。

    端鞭水母又有「四草水母」之稱。（圖由陳友志提供）

    端鞭水母又有「四草水母」之稱。（圖由陳友志提供）

    四草野保區運鹽古運河出現大量的水母。（圖由陳友志提供）

    四草野保區運鹽古運河出現大量的水母。（圖由陳友志提供）

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