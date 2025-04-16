南投山道盲彎首設來車預警 縣道139、131線4處試行

南投縣首度在山道盲彎設置預警系統，透過偵測來車，提醒車輛減速，並於重機頻繁出沒的縣道139、131線等路段試行。（記者劉濱銓攝）

2025/04/16 16:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣環境多山，山區道路多，視線不佳的髮夾盲彎也不少，容易造成車禍事故，南投縣政府為此在縣道139線、131線等4處常有重機出沒的山道盲彎，首度設置「智慧路標」預警系統，運用彎道預警偵測來車，再以LED告示牌提醒用路人減速，防止車禍發生，目前已上路試行，之後還會在其他路段陸續增設，並觀察預警系統成效，作為日後推廣的參考。

南投縣政府表示，縣內山區道路有不少是看不見來車的盲彎，甚至是過彎角度相當大的髮夾彎，為維護彎道路段交通安全，特別編列預算設置「智慧路標」預警系統。

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該系統在車輛入彎前，會先偵測有無來車，進彎後則會提醒車輛減速，透過LED告示牌預警，避免煞車不及，造成汽車自撞、機車自摔或外拋等，每套系統設置經費近50萬元，且有太陽能板可自行供電，維持系統運作正常。

縣府說，目前在縣內重機頻繁出現的縣道139線南投市路段，以及縣道131線水里鄉、魚池鄉，還有竹山鎮投47-1鄉道，均設有預警系統，盼透過彎道預警能提醒用路人進彎減速，防止車禍發生，今年會繼續在其他鄉鎮盲彎路段建置預警設施，並檢視系統成效，作為日後普遍推廣的參考。

南投縣首度在山道盲彎設置預警系統，透過偵測來車，提醒車輛減速，並於重機頻繁出沒的縣道139、131線等路段試行。（記者劉濱銓攝）

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