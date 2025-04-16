台中霧峰光復國中小活動中心 動土

台中霧峰光復國中小今天舉行活動中心動土典禮，台中市長盧秀燕等人執鏟動土，希望工程順利、平安。（記者陳建志攝）

2025/04/16 16:55

〔記者陳建志／台中報導〕台中霧峰區光復國中小至今沒有學校活動中心，學校辦畢業典禮等大型活動沒有遮風避雨的場所，市府斥資近1億元興建活動中心，今天舉行動土典禮，台中市長盧秀燕強調，市府斥資24億元要幫全市25所學校蓋禮堂，要拉齊教育資源，預計明年7月可完工，成為學生集會、體育與藝文活動的重要場域。

台中市長盧秀燕表示，台中市過去分屬台中縣和台中市，其中原台中市資源相對充足，學校大多有禮堂，不過原縣區學校很多都沒有禮堂，擔任市長後地方人士一再反映，小朋友很辛苦，碰到颳風、下雨、烈日，大型活動就無法舉行，例如有些學校畢業典禮就無法在自己學校舉行，讓人於心不忍。

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盧秀燕表示，過去市府每年大概只能補助2、3所學校蓋禮堂，造成僧多粥少，因此下定決心拉齊原台中縣市教育資源的不平均，一口氣提出24億元的預算，要幫25所學校蓋禮堂，以光復國中小來說，遷校至今已經20多年都沒有禮堂，地方一再爭取興建禮堂，這次終於興建，預計明年7月完工。

教育局長蔣偉民表示，「給孩子一個禮堂」計畫目前已有25校的禮堂工程完成發包，其中10校已開工，今天光復國中小開工後，還有14所將於4月底至5月陸續舉辦聯合動土典禮，全部完工後，全市擁有禮堂的中小學將達234所，占比近8成。

光復國中小校長洪瑞濱表示，新建的活動中心預計命名為「曦望館」，寓意孩子的學習旅程從此不再受限，對未來充滿希望與光明。活動中心預算為8260萬元，完工後將另投入1200萬元辦理設備建置，預計2026年7月完工，未來將提供校內集會、藝文社團及體育課程等多元用途，打造共融、舒適的學習環境。

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