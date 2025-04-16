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    基市府拜訪六堵站周邊地主 談基隆捷運聯合開發

    基隆捷運細部設計工程經費正在公共工程委員會審查中，基隆市政府針對基捷六堵站附近的地主，市府主動出擊拜訪，希望能夠透過公部門與民間的合作，打造雙贏共好局面。（模擬圖為基隆市政府提供）

    基隆捷運細部設計工程經費正在公共工程委員會審查中，基隆市政府針對基捷六堵站附近的地主，市府主動出擊拜訪，希望能夠透過公部門與民間的合作，打造雙贏共好局面。（模擬圖為基隆市政府提供）

    2025/04/16 16:17

    〔記者俞肇福／基隆報導〕行政院公共工程委員會正在審核基隆捷運（簡稱基捷）細部設計工程經費，預計7月左右完成審核後，就展開招標作業。基隆市政府近期主動出擊，拜訪基隆捷運六堵站附近的土地所有權人，洽詢聯合開發的意願。

    基隆捷運路線多沿既有道路做規劃，儘量擇定現有道路及公有土地作為捷運設施用地；不過，因為捷運站體在基隆市區採高架設計，部分車站的出入口就可能會設置在道路範圍外，需要爭取地主支持，透過聯合開發等方式進行合作。

    交通處指出，近日主動拜訪基隆捷運六堵站附近的地主，希望能夠透過與地主面對面溝通，洽詢地主參與基捷場站聯合開發的意願，也期盼以更多元的用地取得方式，提高民間配合政府公共建設的意願，公部門與民間攜手合作，帶動沿線產業發展。

    據了解，基隆捷運場站規畫中，六堵站共有2個出入口，原先配置在工建西路南側的自來水公司六堵淨水廠，及北側的大片空地；為此，市府將與周邊的土地所有權人，包括了全聯公司、台灣自來水公司、台灣東洋藥品公司、台松科技公司、聯力工業公司等企業洽談合作開發的可能。

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