北市麗山高中霸凌案監院糾正 教育局回應了

台北市麗山高中。（資料照）

2025/04/16 16:34

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市麗山高中一名教師不當處罰講髒話的學生，並違規下載學生個資，校方調查教師不當管教及霸凌程序，涉及「球員兼裁判」，監院糾正麗山高中與北市教育局。對此，教育局表示，尊重監院指正，將持續落實精進措施、加強督導。

監委調查指出，麗山高中A師2020年11月、12月間，處罰學生對窗外大喊自己姓名與髒話內容，涉及公然侮辱的不當管教，當時校方未依規定進行校安通報；此外衍生當師學生與該A師民事訴訟中，已卸除導師職務的A師未經核准，自行透過校務系統下載學生資料。

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此外，北市府教育局未能督導該校即時查證，與釐清A師不當管教及霸凌經過，引發案關家長質疑及續訴不斷，致全案調查處理時程長達兩年餘，均有違失。

對此，台北市教育局表示，尊重監察院指正，對於轄內高中發生教師不當管教事件深感遺憾，教育局一向秉持依法行政原則，致力於督導各校落實相關教育法令；將持續督導學校嚴格落實校安通報制度，透過不定期稽核與案例宣導，確保各校確實依規定進行校安通報；同時已全面檢視並針對學校教職員調閱學生個資權限與流程訂定相關規範，並加強宣導個資保護相關法令。

教育局強調，會持續以積極負責的態度，落實各項精進措施，並依法行政，加強對各校督導，致力於營造安全、友善的校園環境，保障學生權益。

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