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    台南雙層巴士盲盒旅遊搶手 12條路線明起開賣

    台南「雙層巴士盲盒旅遊」去年首度推出立即秒殺，今年擴大辦理，推出12條路線。（圖由南市觀旅局提供）

    台南「雙層巴士盲盒旅遊」去年首度推出立即秒殺，今年擴大辦理，推出12條路線。（圖由南市觀旅局提供）

    2025/04/16 16:14

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市「雙層巴士盲盒旅遊」去年首度推出立即秒殺，今年南市觀旅局擴大辦理，推出12條路線，名額300人，17日起開放報名，台南市黃偉哲今天邀請大家一起來探索你所未知的台南。

    為推廣台南的深度文化體驗，南市觀旅局今天召開記者會推出「雙層巴士盲盒旅遊」，強調行前不揭露完整行程，讓旅客在出發當日解鎖旅程驚喜，為台南旅遊品牌注入獨特的新鮮感與互動性。

    觀旅局長林國華表示，南市去年首推出2條盲盒旅遊路線，報名當日即秒殺，今年擴大規模推出12條路線、300位名額，行程包含採果、食農教育、手作體驗、寺廟巡禮、限定料理等。

    黃偉哲表示，盲盒旅行是當今最新玩法，台南還有很多民眾不知道的好玩、好吃的地方，歡迎全國民眾以開箱方式來探索，體驗深度台南。此外，每位參與者還可獲得季節限定「盲盒伴手禮」。

    觀旅局表示，這次盲盒旅遊的遊程將於KKday平台上架，共12場次300個名額。有鑒於許多遊客多年來對於觀旅局小旅行活動的支持，特別採分階段方式開放民眾報名，第一階段為熟客搶先報，採邀請制，報名時間為4月17日（四）上午9點起至4月18日（五）上午8點59分；第二階段為新客初體驗，報名時間自4月21日（一）上午9點起至4月25日（五）晚間23:59止，第一階段及第二階段均採人工審核，剩餘名額將於第三階段釋出，不限資格均可報名，詳細資訊可至台南旅遊網及KKday報名平台查詢。

    台南市黃偉哲出席台南雙層巴士盲盒遊旅記者會，邀請大家一起來探索你所未知的台南。（記者蔡文居攝）

    台南市黃偉哲出席台南雙層巴士盲盒遊旅記者會，邀請大家一起來探索你所未知的台南。（記者蔡文居攝）

    南市去年首推出2條盲盒旅遊路線，報名當日即秒殺，今年擴大規模推出12條路線，行程包含採果、食農教育、手作體驗、寺廟巡禮、限定料理等。（圖由南市觀旅局提供）

    南市去年首推出2條盲盒旅遊路線，報名當日即秒殺，今年擴大規模推出12條路線，行程包含採果、食農教育、手作體驗、寺廟巡禮、限定料理等。（圖由南市觀旅局提供）

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