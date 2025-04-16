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    首頁　>　生活

    宜蘭感謝縣政推手 25公務員獲表揚

    獲頒宜蘭縣模範公務人員的民政處長張謙祥，具有豐富行政經驗，將代表宜蘭參加全國模範公務人員選拔，代理縣長林茂盛（左）頒發獎座。（記者王峻祺攝）

    獲頒宜蘭縣模範公務人員的民政處長張謙祥，具有豐富行政經驗，將代表宜蘭參加全國模範公務人員選拔，代理縣長林茂盛（左）頒發獎座。（記者王峻祺攝）

    2025/04/16 16:02

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣政府今天舉行模範公務人員及績優人員表揚，共計25人獲選，縣府頒發獎座、獎狀及獎金，感謝成為縣政推手，穩健推展各項施政，其中獲頒模範公務人員的民政處長張謙祥，具有豐富行政經驗，將代表宜蘭參加全國模範公務人員選拔。

    25名獲獎者由宜蘭縣府各單位、所屬機關學校及鄉鎮市公所遴選推薦，經考績委員會評選後脫穎而出，模範公務人員有民政處長張謙祥、交通處科長林怡萍、農業處專員陳懿、地政處技士劉志哲、羅東分局偵查佐林聖展、環保局技士吳健銘等6人，另有19人為績優人員，模範公務員每人獲頒獎座及獎金3萬元、公假5日；績優則可獲頒獎狀及5000元禮券。

    獲推薦角逐參加全國選拔的56歲民政處長張謙祥，曾任建設處科長，秘書處副處長、交通處副處長及水利資源處副處長，在交通處任內協助推動「四縱六橫」及規劃5處轉運站，水資處任內推動重大水利建設，榮獲民間參與公共建設金擘獎及公共工程金質獎肯定。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝獲獎同仁用心「把民眾小事當大事」，除了工作展現卓越成果，也經常犧牲與家人相處時間，認真努力為公務付出，獲此榮耀實至名歸。

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