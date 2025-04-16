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    台南社宅「宜居東興」動土 2029完工

    台南市長黃偉哲（左7）與出席貴賓共同主持「宜居東興」社宅開工動土典禮。（記者洪瑞琴攝）

    台南市長黃偉哲（左7）與出席貴賓共同主持「宜居東興」社宅開工動土典禮。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/16 16:11

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社宅「宜居東興」，今（16）日舉行動土典禮。興建案透過都市更新容積獎勵方式，由廠商協助開闢公園公共設施並優先興建社會住宅104戶，市府估計可節省公帑約10億元，也是台南繼「宜居成功」、「宜居仁愛」之後，第3件動土開工的公辦都更開發案。

    市長黃偉哲表示，目前宜居成功、宜居仁愛都進入招租階段，「宜居東興」又開創一個新案場，以都市更新容積獎勵的方式，無償取得104戶公益社會住宅，並與廠商達成協議先蓋社宅、再蓋建案，讓台南社宅往前推動一大步。

    黃偉哲說，台南社宅位置都極好，「不在天邊海角，也不在窮鄉僻壤」，宜居東興更是蛋黃中的蛋黃，未來不管是年輕人或年長者，就醫就學或是去工作，都是非常好的黃金地段，提供居民便利、高品質的居住選項。

    「宜居東興」基地鄰近「小東社宅」，位於北區東豐路、前鋒路、小東路及鐵路所圍地區。整個基地1862坪，將興建3棟分別為14層、21層與24層樓的建築；其中台南市政府取得340坪，規畫14層樓共104戶社宅。

    都發局長林榮川表示，「宜居東興」社會住宅規劃興建地上14層、地下4層，2樓以上每層規劃8戶（含1~2房型），並規劃有無障礙房型照顧行動不便者，預計2029年完工，將可加速社宅供給，擴大南市社宅服務量能。

    都發局表示，「宜居東興」具有極佳的生活機能及交通便利性，透過西側公園道串連周邊休憩購物環境，商業、文化與休閒生活設施，將成為文化綠意的生活區。

    南市目前興建中及規劃中的台南社宅1萬1170戶，包括公辦都更宜居成功、宜居仁愛及首座自建宜居小東社宅等3處社宅，今年起將陸續進入完工交屋階段。

    國土管理署副署長徐燕興表示，國家制定社宅政策8年12萬戶目標，今年3月已達標，更達到12萬3000多戶。他同時推崇黃偉哲積極推動社宅興建，而且位置佳，台南表定目標2萬3000多戶，期讓更多年輕人住得起。

    台南社宅「宜居東興」基地鄰近「小東社宅」（後方）。（記者洪瑞琴攝）

    台南社宅「宜居東興」基地鄰近「小東社宅」（後方）。（記者洪瑞琴攝）

    台南社宅「宜居東興」模擬圖。（圖由都發局提供）

    台南社宅「宜居東興」模擬圖。（圖由都發局提供）

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