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    原民會啟動「部落公法人試辦計畫」 5部落率先參與自治制度

    原民會啟動「部落公法人試辦計畫」，台東縣都蘭部落、南投望鄉部落、屏東縣義林部落、屏東縣大武部落及花蓮縣撒固兒部落等5個部落作為首波示範對象。（資料照）

    原民會啟動「部落公法人試辦計畫」，台東縣都蘭部落、南投望鄉部落、屏東縣義林部落、屏東縣大武部落及花蓮縣撒固兒部落等5個部落作為首波示範對象。（資料照）

    2025/04/16 16:42

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為落實《原住民族基本法》第2條之1所揭示的部落自治精神，原民會本月7日正式啟動「部落公法人試辦計畫」，並擇定台東縣都蘭部落、南投縣望鄉部落、屏東縣義林部落、屏東縣大武部落及花蓮縣撒固兒部落等5個部落作為首波示範對象，展開實務驗證與制度建構，正式邁出部落自治制度推動的關鍵一步。

    原民會指出，此次擇定之5處部落分屬不同族群，且人口、環境、傳統制度、部落組織均有很大的差異，但皆具備明確空間範圍、穩定部落議事制度、民族意識高度凝聚，且展現強烈參與意願與行動力，而這5個部落的試辦結果，將是後續制定《原住民族部落公法人設置辦法》之重要基礎，期盼透過試辦，讓未來的制度設計更貼近部落以及實務運作需求。

    另也預告訂定「原住民族部落會議規則」，原民會強調，「部落會議」制度之建立，是依據原基法第2條之1的授權，以強化部落自主治理，並非排除或忽視部落公法人法制之重要性；此外，立法院法制局評析報告指出部落公法人法律授權不足，因此先行建立部落自主討論與決策機制，以解決現階段部落在集體表意、內部治理及公共事務參與方面之迫切需求。

    原民會指出，部落過去本來就是原住民族最基本的治理單位，透過試辦部落公法人來實作、驗證，將是未來制度建構及法規訂定的重要參據。

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