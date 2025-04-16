出席《從昭和到令和》新書發表會 謝長廷：石破茂最該讀這本書

總統府資政謝長廷今天出席《從昭和到令和：當代日本的轉變》新書發表會致詞。（記者廖振輝攝）

2025/04/16 16:41

〔記者黃靖媗／台北報導〕曾擔任駐日代表8年的總統府資政謝長廷今天出席《從昭和到令和：當代日本的轉變》新書發表會。他說，日本首相石破茂的內閣是「台灣訪問內閣」，這本書若要送給日本人，首相石破茂是「最應該讀這本書的」。

《從昭和到令和：當代日本的轉變》由台灣綠洲文教基金會執行長謝文生撰寫，今天舉辦新書發表會，總統府資政謝長廷、外交部長林佳龍、日本駐台代表片山和之都出席致詞。

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謝長廷說，《從昭和到令和：當代日本的轉變》一書不僅是政策書，也是科普書，是一本絕世著作，主編謝文生過往曾撰文指出，只要自民黨有大變化、有失敗，就是石破茂的機會，日本需要有堅強韌性與意志，且能與人民溝通的政治家，帶領日本走出困境。

外交部長林佳龍致詞說，台灣與日本不只是一般的關係，而是台日特殊的國與國關係，比起許多內部歧異大的國家，台灣與日本之間的關係可能更加緊密，期待用總合外交的思維與政策，結合價值外交、經濟外交、同盟外交等三鏈戰略推動台日關係。

另外，日本台灣交流協會昨天公布的民調中，有多達24％民眾認為「日本與中國的關係」是日台之間最令人憂心的事件。對此，日本駐台代表片山和之說明，最近日本與中國也有類似民調，結果顯示高達8成的日本人、中國人對對方沒有好感，最重要的關鍵是，日後日本及台灣應如何促進雙邊合作關係。

片山和之也說，日本台灣交流協會昨天公布的民調結果顯示，將日本列為最喜愛國家的受訪者比例高達76％，排名第一，且有81％民眾對日本懷有親近感，精準反映日本關係正在戰後最良好的基礎上，不斷深化中。

片山和之說，面對國際結構的巨變，日本曾經締造奇跡的制度無法有效因應，使國家陷入長期的經濟停滯，在當前國際局勢嚴峻的背景下，期望這本書能進一步的促進，日本和台灣之間的相互理解，攜手邁向未來。

總統府資政謝長廷（左二）、外交部長林佳龍（右二）、日本台灣交流協會代表片山和之（左一）等人出席。（記者廖振輝攝）

《從昭和到令和：當代日本的轉變》 新書發表會，總統府資政謝長廷（左五）、外交部長林佳龍（右五）、日本台灣交流協會代表片山和之（左四）等人出席，與該書主編謝文生（右三）及作者群合影。（記者廖振輝攝）

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