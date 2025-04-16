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    高雄添可愛動物園 拚年底開張

    內門觀光休閒園區面積約10.5公頃，預計今年底開張。（圖由觀光局提供）

    內門觀光休閒園區面積約10.5公頃，預計今年底開張。（圖由觀光局提供）

    2025/04/16 15:34

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄除了壽山動物園，又多了一個親近可愛動物的觀光休閒園區-「內門觀光休閒園區」，園區工程至3月底已達9成，預計今年暑假完工，招商也可望於上半年完成，力拚今年底開張。

    內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南側，面積約10.5公頃，該計畫在前市長陳菊時期提出，原規劃作壽山動物園遷址預定地，後考量法規、生態等條件，調整為觀光休閒園區。

    市長陳其邁上任後，於2022年11月主持動工典禮，總經費約5.6億元，盼打造東高雄觀光新亮點，結合旗山老街、旗糖農創園區、美濃客庄、原住民區等，強化大旗山觀光動能。

    觀光局指出，去年編列約1億6千萬元，今年再編1億2千餘萬元投入建設，至今年3月底，工程進度已達9成，預計今年暑假可完成園區硬體；目前持續招商作業，採ROT模式辦理促參，招募民間參與投資營運，日前已初步遴選出最優申請人，預估上半年可完成招商簽約程序。

    高雄市觀光局長高閔琳指出，內門觀光休閒園區採低度開發模式，規劃為親子、多元休憩、親近可愛溫馴動物，並結合地方文化特色的觀光休閒園區；園區建築及設計融合內門宋江藝陣精神，打造宋江「內維治安，外禦入侵」在地建築，再搭配高低起伏地形，提供遊客多樣性遊憩體驗。

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