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    台南最美 玉井秘境花旗木隧道爆開中

    台南玉井的網美祕境「玥園」，目前花旗木盛開，粉紅浪漫的氛圍，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井的網美祕境「玥園」，目前花旗木盛開，粉紅浪漫的氛圍，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

    2025/04/16 15:04

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井區中正里藍鳥山下知名的「玥園」花旗木隧道爆開，枝頭上演粉紅派對，浪漫的氛圍，被網友譽為今年目前最美的秘境。

    玥園位在中正里的「斗六仔」聚落內，栽種上百株俗稱泰國櫻的花旗木，雖然屬於私人土地，但免費開放遊賞，浪漫的粉紅隧道，民眾爭相造訪，網美秘境變成熱門景點。

    這處花旗木隧道是企業家王仁追返鄉打造，陸續栽種，有著他與母親的共同回憶，為表達思念之情，特地取名「玥園」，也希望帶給社會正面啟發，傳達「行孝要及時」的善念。

    而迷人的樹下小徑，王仁追稱為「思親步道」，今年開春後氣候仍偏冷，各地的花旗木盛況都不如預期，玥園仍綻放出粉紅美景，其實平時的維護、管理，費盡了心力。

    王仁追提到，平時的環境管理相當重要，除草、澆水、施肥，除了自己之外，還有僱請園丁來看顧，去年颱風接連不斷，導致花旗木傾斜，甚至被吹倒，災後復原相當辛苦。

    另外，去年也發現花旗木感染褐根病，請來樹醫生搶救，連同災後復建的經費，去年投入了逾40萬元，協助玥園的環境營造，提供完善的賞櫻空間，希望各界有公德心，切勿攀折，更不要製造垃圾，攜手來維護。

    台南玉井的網美祕境「玥園」，目前花旗木盛開，粉紅浪漫的氛圍，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井的網美祕境「玥園」，目前花旗木盛開，粉紅浪漫的氛圍，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井的網美祕境「玥園」，目前花旗木盛開，粉紅浪漫的氛圍，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井的網美祕境「玥園」，目前花旗木盛開，粉紅浪漫的氛圍，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井的網美祕境「玥園」，目前花旗木盛開，粉紅浪漫的氛圍，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

    台南玉井的網美祕境「玥園」，目前花旗木盛開，粉紅浪漫的氛圍，相當迷人。（記者吳俊鋒攝）

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