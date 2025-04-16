嘉市YouBike突破700萬人次騎乘 舉辦抽獎送好禮

嘉市公共自行車系統YouBike在市府前設站，為使用人次頗高的站點。（嘉市府提供）

2025/04/16 15:04

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市公共自行車系統YouBike自2020年啟用以來，已於本月11日突破700萬人次騎乘，市府與微笑單車公司將舉辦「嘉倍騎行，綠行地球」系列活動，本月18日起至5月4日期間進行抽獎送好禮。

市府交通處表示，嘉市於交通節點、學校、機關、觀光景點及社區皆設有YouBike站點，目前全市已啟用196站、1486輛YouBike營運，總累積周轉率達每車4.2轉以上（今年1至3月每日平均周轉率4.58轉），為非六都第一名，為民眾提供便捷、環保的交通選擇。

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交通處統計數據顯示，嘉市YouBike去年度全年運量211萬5533人次，較前年度大幅成長20％，顯見YouBike深受民眾喜愛。

此次「嘉倍騎行，綠行地球」活動，分為兩方式舉行，活動一「FB留言抽好禮」從本月18日至5月4日期間，至臉書「YouBike嘉義粉絲團」活動貼文完成指定任務，即可參加抽獎獲得好禮；活動二「騎乘抽獎活動」從本月18日至5月4日期間，於嘉市租借YouBike，每騎乘5次即獲得一次抽獎機會。

嘉市公共自行車YouBike，已於本月11日突破700萬人次騎乘。（嘉市府提供）

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