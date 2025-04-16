為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    嘉市YouBike突破700萬人次騎乘 舉辦抽獎送好禮

    嘉市公共自行車系統YouBike在市府前設站，為使用人次頗高的站點。（嘉市府提供）

    嘉市公共自行車系統YouBike在市府前設站，為使用人次頗高的站點。（嘉市府提供）

    2025/04/16 15:04

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市公共自行車系統YouBike自2020年啟用以來，已於本月11日突破700萬人次騎乘，市府與微笑單車公司將舉辦「嘉倍騎行，綠行地球」系列活動，本月18日起至5月4日期間進行抽獎送好禮。

    市府交通處表示，嘉市於交通節點、學校、機關、觀光景點及社區皆設有YouBike站點，目前全市已啟用196站、1486輛YouBike營運，總累積周轉率達每車4.2轉以上（今年1至3月每日平均周轉率4.58轉），為非六都第一名，為民眾提供便捷、環保的交通選擇。

    交通處統計數據顯示，嘉市YouBike去年度全年運量211萬5533人次，較前年度大幅成長20％，顯見YouBike深受民眾喜愛。

    此次「嘉倍騎行，綠行地球」活動，分為兩方式舉行，活動一「FB留言抽好禮」從本月18日至5月4日期間，至臉書「YouBike嘉義粉絲團」活動貼文完成指定任務，即可參加抽獎獲得好禮；活動二「騎乘抽獎活動」從本月18日至5月4日期間，於嘉市租借YouBike，每騎乘5次即獲得一次抽獎機會。

    嘉市公共自行車YouBike，已於本月11日突破700萬人次騎乘。（嘉市府提供）

    嘉市公共自行車YouBike，已於本月11日突破700萬人次騎乘。（嘉市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播