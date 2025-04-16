頭前溪空品區光蠟樹遭攔腰鋸斷 議員曾資程批竹市府三不管

新竹市頭前溪左岸的千甲空品區內的光蠟樹無故遭攔腰鋸斷，市議員曾資程批市府三不管及行政失能，讓樹木等自然生態也遭殃。（曾資程提供）

2025/04/16 15:40

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議員曾資程獲報稱頭前溪左岸千甲空品區內好幾棵光蠟樹被無端攔腰鋸斷，他現勘後向市府公園及觀光區設施維護管理中心通報，卻推給環保局，而環保局也不清楚是否是其管轄地，讓他痛批市府從城銷處挪移業務另成立二級單位的公管中心就是希望事權統一，如今卻出現三不管地帶，除讓光蠟樹被粗暴對待，也因市府無作為，讓自然生態無故遭殃受影響。

曾資程說，光蠟樹是獨角仙食物來源，且每年6月是獨角仙報到及繁殖期，光蠟樹如此被粗暴鋸斷，讓人看了相當不忍心。向市府公管中心通報，卻推給環保局，環保局調閱沿線監視器影像，初步發現該區及其他場域都有類似破壞情形，卻因兩單位都不清楚到底由誰負責，也錯失第一時間巡查的黃金時期，也突顯公管中心與環保局在業務歸屬上還有很大的磨合空間。

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公管中心指出，此案所在區域是千甲段空氣品質淨化區，由環保局規劃設置並推動認養與植栽管理，市府會全面盤點轄內公園綠地資產權屬與維護分工，強化跨局處合作與溝通機制，並評估在重要生態場域增設監視系統，提升安全監控與維護效率。

曾資程說，公管中心成立後，業務量多且雜，但缺人力和維管經費，停職的高虹安誇誇其口將減債視為政績，但重大建設不做，例行工作預算不足，這樣的減債視為政績，跟柯文哲主政的台北市，任內沒有重大建設，卸任後浮現一大堆問題留給繼任者有什麼兩樣？

曾資程也痛批，市府的無能與無作為，除導致行政失靈，如今連寶貴的自然生態資源也因此受害，難道以後只要有民眾看不順眼就可任意攔腰鋸樹嗎？市府對這樣的荒謬行徑只能兩手一攤、束手無策嗎？

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