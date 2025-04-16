新北桐花祭4/19登場 逛市集看演出、摸彩抽大獎

「土城桐花祭」4月19日將在土城區五路財神廟往承天禪寺路段登場，帶來多元歌舞表演、動漫Cosplay文化、好客市集。（土城區公所提供）

2025/04/16 14:43

〔記者陳奕劭／新北報導〕春天是賞「四月雪」桐花的季節，「土城桐花祭」4月19日將在土城區五路財神廟往承天禪寺路段登場，今年活動以「青春桐樂會」為主軸，帶來多元歌舞表演、動漫Cosplay文化、好客市集，現場民眾還可參加摸彩，有機會帶回iPhone 16E、Switch遊戲機等禮物。活動資訊可至客家桐花祭官網 （https://reurl.cc/bWGz2d） 或臉書粉專「新北市土城區公所」查詢。

土城區長周晉平表示，桐花祭推出「漫聲祭音樂饗宴」，客家饒舌歌手Yappy、歌手范宸菲、Momo家族櫻花姊姊、宏國德霖科技大學 、拉覓特文化舞蹈團將登台表演，帶來饒舌、日韓流行音樂舞蹈與親子互動等多元曲風，活動現場結合動漫Cosplay文化，邀請5名Coser配合桐花祭主題角色扮演，更推出「桐人Coser召集令」，民眾穿上指定Dress Code，可獲得限量小禮物。

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周晉平指出，今年活動代言人為「桐花小精靈」，活動大使王品澔也會現身，陪伴大家一同欣賞四月雪的美麗景緻。開幕式設置大型照相機，邀請民眾拍下名為「青春桐樂會」的底片回憶，有閒來看靚膩膩的桐花。

土城區公所說明，桐花祭好客市集匯集客家經典、創意美食、文創小物與在地精選伴手禮，並設置公部門政令宣導攤位。現場有「開幕有禮摸彩」、「消費玩桐享好運」活動，民眾完成指定任務，不只獲得禮物，亦可參加開幕摸彩，有機會帶回iPhone 16E、Switch遊戲機等禮物。

另外，區公所與新北市土城自然景觀保護協會推出「桐遊土城愛玩客-桐花小旅行」，活動當天帶領民眾探索清溪步道、賞螢步道、桐花公園，活動穿插客語教學與秘境探索任務，讓大小朋友發掘生活中人與自然生態的永續概念。

春天是賞「四月雪」桐花的季節，「土城桐花祭」4月19日將在土城區五路財神廟往承天禪寺路段登場。（資料照）

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