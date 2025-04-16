嘉市國中水域課程啟動 探索園區划獨木舟

嘉市南興國中第二校區「探索體驗園區」水域課程今天啟動。（記者丁偉杰攝）

2025/04/16 15:05

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市南興國中第二校區「探索體驗園區」由市府補助經費設置水域課程，提供全市國中生獨木舟操作及自力造筏2項課程體驗，今天舉行啟動儀式；搶先體驗的南興管樂班學生說，「很新奇特別，在划船過程中考驗團隊合作與溝通默契」。

市長黃敏惠說，嘉市水域課程的啟動，展現嘉市在戶外教育領域的全新突破，為學生提供一個在城市之中的安全水域教育環境。

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市府教育處長郭添財表示，市府補助621萬元設置探索體驗園區水域課程設施設備，包含執行電力改善工程、空氣能熱泵熱水器建置、滯洪池教學情境暨周邊環境改善工程及水域課程教具教材暨安全設備等4大項目，於去年底全數驗收完成，並開發相關課程實施。

今年正式辦理水域課程，分為獨木舟操作及自力造筏2項課程，預計有800名國中生參與課程，不僅能讓孩子學習到水域活動的安全知識，更能激發學生對於水域的興趣及潛能；未來若營運成熟，也將逐步開放給外縣市學校團體及民間單位申請，共享資源。

南興國中校長柯博議說，探索體驗園區由該校代管，占地約7.5公頃，擁有多達33項擁有國際認證的高低空設施，透過各項體驗課程能讓學生認識並尊重大自然，每年近6000名學子來體驗。

南興國中管樂班學生體驗獨木舟操作，感覺很新奇特別。 （記者丁偉杰攝）

嘉市南興國中第二校區「探索體驗園區」占地約7.5公頃。（圖由嘉市政府提供）

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