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    新竹食農好好玩 推5遊程結合集章送好禮

    新竹縣政府今（16）日於尖石鄉那羅灣休閒農業區啟動「2025新竹食農好好玩」活動，推出5條食農教育場域遊程。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣政府今（16）日於尖石鄉那羅灣休閒農業區啟動「2025新竹食農好好玩」活動，推出5條食農教育場域遊程。（記者廖雪茹攝）

    2025/04/16 14:51

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣人口即將突破60萬大關，縣府今（16）日於尖石鄉那羅灣休閒農業區宣布「2025新竹食農好好玩」開跑，除了推出5條食農教育場域遊程，特別結合「幸福竹縣·歡慶60」系列活動，邀請全國民眾一起來「享在地、食當季」，食農教育場域體驗還可集章兌換新竹縣特色小禮品！

    縣長楊文科表示，為推廣食農教育活動，縣府今年輔導新竹縣農會結合轄下各鄉鎮市地區農會、7大休閒農業區，規劃13鄉鎮特色食農教育場域體驗，以「地產地消」及「樂學農遊」為主軸，精心設計5條食農教育場域遊程。

    分別是4/17「尖石路線：山谷裏的小太陽-金盞花食農教育遊程」、5/8「芎林路線：愛稻最高點-米食推廣教育遊程」、7/25「新埔路線：〈愛〉在照門．〈玉〉見你，愛玉食農體驗遊程」、8/7「竹北路線：新竹黑金漁夫體驗，烏魚子、石斑魚食魚教育遊程」、10/3「新埔路線：九降風，你不知道的〈柿〉，柿子五感食農遊程」。活動資訊可至竹縣休閒農遊好好玩粉絲專頁查詢。

    其中，今天來到尖石那羅休閒農業區，看到盛開的金盞花，金盞花不僅能做精油、也能入菜，金盞花園區附近還有青蛙石天空步道，邀請各地朋友走入大自然享受田園風光。

    農業處長傅琦媺表示，食農教育場域體驗結合「幸福竹縣·歡慶60」系列活動，設計與民眾互動的集章卡活動，以13鄉鎮30處食農教育場域體驗集章地圖，只要集章滿3個、5個、6個、7個、9個、11個章，即可兌換特色小禮品。

    新竹縣農會理事長陳耀雄表示，「新竹食農好好玩」5條遊程串聯休閒農業旅遊，讓民眾認識當地特色食材，了解從產地到餐桌的過程，將食農教育落實於生活。

    新竹縣人口即將突破60萬大關，「2025新竹食農好好玩」特別結合「幸福竹縣·歡慶60」系列活動，邀請全國民眾一起來食農教育場域體驗，還可集章兌換新竹縣特色小禮品！（記者廖雪茹攝）

    新竹縣人口即將突破60萬大關，「2025新竹食農好好玩」特別結合「幸福竹縣·歡慶60」系列活動，邀請全國民眾一起來食農教育場域體驗，還可集章兌換新竹縣特色小禮品！（記者廖雪茹攝）

    「2025新竹食農好好玩」5條食農教育場域遊程中，首先登場的是4月17日「尖石路線：山谷裏的小太陽-金盞花食農教育遊程」。（記者廖雪茹攝）

    「2025新竹食農好好玩」5條食農教育場域遊程中，首先登場的是4月17日「尖石路線：山谷裏的小太陽-金盞花食農教育遊程」。（記者廖雪茹攝）

    金盞花不僅能做精油、也能入菜。（記者廖雪茹攝）

    金盞花不僅能做精油、也能入菜。（記者廖雪茹攝）

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