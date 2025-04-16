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    澎湖今天舉行身心障礙運動大集合

    身心障礙運動會，澎湖各界嘉賓雲集。（澎湖縣政府提供）

    身心障礙運動會，澎湖各界嘉賓雲集。（澎湖縣政府提供）

    2025/04/16 14:35

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣體育會今（16）日在多功能綜合體育館舉辦「運動i臺灣2.0-身心障礙運動大集合」活動。現場集結慢飛天使服務協會、惠民啟智中心、馬公國中、馬公國小、湖西國小、赤崁國小及熱心志工等近170人熱情參與。

    縣長陳光復與議長陳毓仁、議員許國政、教育處長林長安等貴賓也到場，專程為選手們加油打氣。陳光復與貴賓們開心和大小天使們互動、同樂，展現對身心障礙運動推廣的高度重視。

    陳光復表示，運動對身心障礙朋友來說，不僅有助於提升健康，也能建立自信、增進與他人的交流。透過這樣的活動，不僅讓參與者感受到團隊合作的樂趣，也強化人際間的連結。他強調，縣府會持續支持相關體育活動，打造更加友善、多元、無障礙的運動環境，讓每一位縣民都能自在參與、快樂運動，並向辛苦陪伴的老師與志工們致上誠摯感謝。

    陳毓仁表示，很高興能與天使們一起參與i臺灣活動，也祝福小天使們能夠在快樂、平安環境中成長。府會更會持續攜手努力，將大家的福利落實得更好、更健全。主辦單位特別設計了多項趣味遊戲，包括「活力律動go」、「骰子球大對抗」、「足球射門趣」、「推車達人」、「巨大排球大賽」及「灌籃高手」等項目，讓參與者在運動中釋放熱情，更在其中找到自信與成就感，也增進彼此之間的情感交流。

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