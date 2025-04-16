比竹縣晚1年！竹市宣布合格代理教師採計職前年資 追溯自去年8月1日

比新竹縣晚1年推動！新竹市府今天宣布將採計合格代理教師的職前年資提敘，且追溯去年8月1日起計算，希望藉此留住優秀代理教師續留新竹市。（記者洪美秀攝）

2025/04/16 14:48

〔記者洪美秀／新竹報導〕比新竹縣教育局晚1年宣布，新竹市代理市長邱臣遠今天指出，將全面提敘各級學校合格代理教師的職前年資到最高年功薪等級，市府將挹注近6千萬元預算來支應約413名代理教師的職前年資薪資，並從去年8月1日起追溯，希望提高代理教師留在竹市續任意願，減少代理教師因職前年資提敘的薪資差別而轉往鄰近的桃園市及新竹縣。

市府教育處提到，憲法法庭已在去年8月9日憲判字第7號判決，合格代理教師所承擔的教學責任與專任教師已不易區隔，合格代理教師職前年資提敘，應獲與專任教師同等的待遇，因此，對取得教師證的合格代理教師職前年資不予敘薪屬違憲。

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經統計，竹市共有413名代理教師，先前有多名市議員在議會質詢希望竹市能比照新竹縣，將代理教師的職前年資納入採計，藉此緩解代理教師出走到新竹縣的出走潮壓力，而新竹市府終於在今天宣布將採計代理教師的職前年資，希望留住優秀的代理教師續留新竹市。

邱臣遠說，新竹市是繼新竹縣與桃園市後，全國第3個將代理教師職前年資提敘至最高年功薪的地方政府，市府擬投入6千萬元預算來支應代理教師薪資增加的經費，讓教師更有意願留在竹市，提升竹市的教師能量。

市府教育處表示，若以學士學歷的合格代理教師最高本薪450薪點、薪資40650元為例，若採計職前年資提敘後，最高年功薪大約8年後就可調整到625薪點，薪資最高可到52540元，比原本的薪資約增加11890元，採計職前年資，將可讓代理教師獲相對應的薪資保障。

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