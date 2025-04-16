澎水攜手城市科大 西嶼外垵機車修護服務

澎水社會關懷腳步，延伸至西嶼外垵社區活動中心。（澎水提供）

2025/04/16 14:39

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖海事產業職業學校社區關懷觸角，延伸至西嶼外垵村，與台北城市科技大學在澎湖海事汽車科工廠及西嶼鄉外垵村漁民活動中心，為民眾提供機車免費保養服務。

此次活動分為2天舉行，首日（15日）於澎湖海事汽車科工廠辦理，第2日（16日）則轉至西嶼鄉外垵村漁民活動中心。服務內容包含：免費更換機油，並針對剎車系統、方向燈、喇叭等控制開關進行保養與功能檢查，提供民眾後續更換零件的建議與諮詢，協助居民維持愛車安全狀況。

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活動首日由校長顏嘉禾主持，開場致詞中特別感謝台北城市科技大學團隊跨海支援，也感謝澎水汽車科師長長年投入指導學生，讓專業技術真正走入社區。他表示：「教育的本質不只是傳授知識，更是培養學生用技能去改變社會、關懷他人。

活動除了澎水與城市科大的學生外，還有文光國中技藝班的學生，在葉天文校長與輔導室團隊帶領下參與觀摩與體驗。

第2日移師西嶼鄉外垵村舉行，西嶼鄉長李添進前往現場致意，對師生的專業服務表達高度肯定，認為這樣的行動不僅回應了地方民眾實際需求，更將技職教育的價值落實在基層社區中，「看到學子們願意下鄉服務、用專業技能幫助別人，就是技職教育最美的實踐。」

澎水與台北城市大學前進西嶼，貢獻所學服務西嶼民眾。（澎水提供）

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