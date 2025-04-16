麗山高中教師涉霸凌學生 監察院糾正學校、北市府

台北市麗山高中老師涉霸凌學生，監察院通過糾正。（資料照）

2025/04/16 14:49

〔記者方瑋立／台北報導〕台北市麗山高中一名教師處罰數名講髒話學生對窗外大喊姓名及髒話內容，並違規下載學生個資作為訴訟案件之用，該校調查教師不當管教及霸凌程序，涉有因應小組成員「球員兼裁判」、教育局督導不周等事實，監察院10日通過監委葉大華調查報告，糾正麗山高中與台北市政府教育局。

監委調查發現，台北市麗山高中一名教師A於2020年11、12月間，陸續處罰數名講髒話學生對窗外大喊自己姓名及髒話內容，涉公然侮辱之不當管教，事發時該校已有教育人員知悉，卻未依規定進行校安通報；衍生出當事學生與A師的民事訴訟事件中，已卸除導師職務的A師在未經核准下，自行利用校務行政系統下載與列印案關學生學籍及個人缺曠課紀錄供訴訟使用，涉侵害學生個人資料及隱私。

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此外，台北市政府教育局未能督導該校即時查證與釐清A師不當管教及霸凌經過，引發案關家長質疑及續訴不斷，致全案調查處理時程長達兩年餘，均有違失。監察院教育及文化委員會10日通過監察委員葉大華調查報告，依法提案糾正台北市政府教育局及麗山高中。

葉大華進一步指出，該案後續校園霸凌調查期間，麗山高中因應小組外部委員E、F、G三人同時兼任調查小組委員，雖不違法，但該三人需自行審查所撰寫的調查報告，構成「球員兼裁判」，其公正性與客觀性遭質疑。其中F委員更於調查期間言語偏袒教師，並揭露學生就診資訊，違反中立原則。儘管學生家長三度申請F委員迴避，外聘委員亦認為申復有理由，惟校方與教育局未予採納，仍由該三人重複續行調查，引發「審級利益」爭議。

另監院調查也發現，F委員在霸凌事件調查尚未完成前，擅自建議召開修復式會議，並親任主持人，涉嫌形成預設立場並影響調查結果。依教育部規定，修復式正義應在確認事件成立後始得進行，本案在調查期間即召開，顯已違規，角色更存明顯衝突。

調查亦指出，麗山高中在處理A師相關案件時，曾於2021年11月間接獲10項調查申請，顯示A師管教方式與學生互動緊張，部分學生甚至藉故缺課避免接觸。然因法令適用不同，校方另組兩個調查小組雙軌並行，調查結果卻出現「逕予結案」、「請參加正向管教研習」及「申誡」等多項處分，導致家長與受檢舉人均質疑結果不一、標準不明。

監察院認為，台北市政府應依職責督導麗山高中，就學生家長與證人指述之不當管教與霸凌情節，重新查證並妥適處理，並就調查機制、公私資料調用程序及修復式會議召開時機等進行全面檢討與改進。

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