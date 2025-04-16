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    宛如嘉年華！北港63座真人藝閣遊行綿延3公里 民眾嗨拿結緣小物

    藝閣車上「仙人」拋下糖果餅乾等結緣品，賜福民眾。（記者李文德攝）

    藝閣車上「仙人」拋下糖果餅乾等結緣品，賜福民眾。（記者李文德攝）

    2025/04/16 13:47

    〔記者李文德／雲林報導〕北港朝天宮迎媽祖今（16）日隆重登場，上萬信眾湧入北港鎮內感受宗教文化魅力，其中最受矚目的真人藝閣遊行，16至20日一連五天登場。朝天宮表示，今年參與藝閣數共63座，歷年最多。這兩天中午、晚間藝閣車陸續發動，車上的「仙人」沿途灑平安糖、餅乾等，民眾張開雙手瘋搶。

    今天中午開始，63輛藝閣車從民主路出發，沿路經過廟前中山路、東引道、義民路等，一字排開長達3公里的藝閣車，參與民眾化起藝閣妝「扮仙」，每台藝閣車裝飾不同神話主題及經典故事，有水漫金山寺、媽祖收二神、后羿射日等民間神話故事。

    民眾紛紛圍在車隊旁拍手喊叫，車上「仙人」們灑下平安糖、餅乾，還有仙人拿出娃娃、夜燈等讓民眾帶回保佑平安，隨著音樂播放，仙人們也在台上起舞，民眾同樣隨著節奏跳動，就像專屬於北港鎮的「嘉年華會」。

    拿到娃娃的當地民眾開心地說，每年最期待這時，鎮內熱鬧滾滾超好玩，年年都能夠收穫滿滿，又能得到媽祖庇佑，是值得全國民眾造訪的盛事。

    朝天宮表示，今年參與藝閣數為63座，創下歷年紀錄。真人藝閣遊行今明兩天中午、晚間正式遊行，18至20日晚間登場，19日晚間開始評審。

    藝閣車上「仙人」拋下糖果餅乾等結緣品，賜福民眾。（記者李文德攝）

    藝閣車上「仙人」拋下糖果餅乾等結緣品，賜福民眾。（記者李文德攝）

    藝閣車上「仙人」拋下糖果餅乾等結緣品，賜福民眾。（記者李文德攝）

    藝閣車上「仙人」拋下糖果餅乾等結緣品，賜福民眾。（記者李文德攝）

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