南台灣芭樂進入產期 農糧署：當季鮮採最好吃

今年的芭樂生長情況良好，價格平穩。（記者葉永騫攝）

2025/04/16 13:46

〔記者葉永騫／屏東報導〕芭樂開始進入產期，南台灣產區陸續採收，價格也從高峰期的每台斤100多元下滑到50、60元，農糧署南區分署表示，當季鮮採的芭樂最好吃，購買時可以用手指輕彈表面，清脆聲音為佳；顏色的部分，宜挑選淺綠色、有光澤且綠中帶黃的芭樂，有產銷履歷芭樂好吃又安全。

農糧署南區分署表示，芭樂為國產水果中較普遍種植的，其綠中帶黃的外觀及甜脆的口感，深受國人喜愛，芭樂主要營養素是維他命C、A、鉀、鎂、番茄紅素及多酚類等，除了作為水果鮮食外，亦可作為果汁、沙拉等多元料理使用，挑選要點，首先外形完好，用手指輕彈表面，有清脆聲音的為佳；顏色的部分，宜挑選淺綠色、有光澤且綠中帶黃的芭樂，現在正值芭樂產期，食當季、享在地，新鮮營養又好吃具有產銷履歷芭樂，能讓人吃的安全又安心。

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目前芭樂也從最高價的每台斤100多元，下滑到每台斤50、60元，價格平穩，農糧署南區分署長陳立儀說，選用有農產品產銷履歷驗證的產品，能提供消費者農產品安全的保障、促進農業環境的資源循環永續。

挑選芭樂首先外形完好，用手指輕彈表面，有清脆聲音的為佳；顏色的部分，宜挑選淺綠色、有光澤且綠中帶黃。（農糧署南區分署提供）

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