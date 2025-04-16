新北副市長劉和然國際舞台專題分享淨零實踐經驗

新北市副市長劉和然（右）受邀出席在韓國舉行的「世界地方政府氣候高峰會」，並發表演說。（新北市環保局提供）

2025/04/16 14:09

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市副市長劉和然4月14日至16日出訪韓國高陽市，參加「地方政府環境永續發展理事會（ICLEI）」全球執委會及高階議題會議，與各城市代表交流永續城市治理經驗，劉和然16日受邀出席「世界地方政府氣候高峰會」，在會中以「賦能公寓社區：推動社區主導能源解方的催化角色」為題發表演說，分享新北如何賦能公寓大廈，催化社區主導能源解決方案。

劉和然表示，住宅減碳是各城市都必須要面對的課題，城市在商業快速發展的同時，住宅逐步轉變為「集合住宅」，並形成了組織型態，但其分散、私有的特性，需要政府藉由政策引導，驅動民眾成為減碳的主力，以補足政府資源有限、人力不足的挑戰，推動以管委會為主體的減碳輔導機制，讓社區自主決策，而政府提供技術及資源支持，打造由下而上的減碳行動模式。

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劉和然指出，新北市為減少住商部門的溫室氣體排放，以「賦能」（Empowerment）概念，引導社區從減碳工作的參與到決策，透過補助、技術輔導與資源協助，助社區落實減碳及生活品質提升的目標。

新北市政府提供4項工具，支持社區主動減碳，第1項是「需求與診斷」，確認社區節能需求與財力期望；第2項是「技術與陪伴」，安排低碳社區規劃師和節電診所，輔導社區提出具體方案；第3項則是「經費支持」，提供經費補助，減少社區財力負擔；第4項是「效益回饋」，電費降低及再生能源收益，讓社區即時感受減碳價值，同時市場反應房價提升，獲與會其他城市代表認同，民眾參與是推動城市邁向永續重要的關鍵路徑。

新北市副市長劉和然分享新北市淨零白皮書及精進報告，表達新北積極呼應ICLEI各項永續城市承諾，並期望將在地實踐經驗。（新北市環保局提供）

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