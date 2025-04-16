疑爆食物中毒 碳佐麻里致歉「相關責任負責到底」

碳佐麻里疑爆出食物中毒及環境衛生缺失等，店門前公告15、16日暫停營業。（記者許麗娟攝）

2025/04/16 13:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕南霸天燒肉店「碳佐麻里」高雄美術館分店，爆出有多人在12日用餐後，出現上吐下瀉疑似食物中毒情況，衛生局已接獲有4人就醫通報，除採樣檢驗外，亦要求15、16日停業2天，碳佐麻里今（16）日中午發聲致歉，將全力配合衛生主管機關進行調查，相關責任一定負責到底。

碳佐麻里發出道歉聲明指出，「對不起！我們對於高雄高美店顧客用餐後出現身體不適的情況深感關切，並在此表達最誠摯的歉意。在得知此消息後，我們全力配合衛生主管機關進行調查，並立即邀請專業消毒公司對餐廳進行全面高標準的清潔與消毒作業。」

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碳佐麻里表示，「針對此次事件，顯示我們在衛生管理及流程控管上仍有不足，我們沒有任何理由，也不會推諉責任；我們將持續強化內部餐點安全管理流程，並且正視我們的錯誤，用最嚴謹的態度最積極的處置，提供給每一位顧客最安心的用餐環境。面對相關責任，我們一定負責到底，絕不迴避，對於顧客的身體狀況我們也會持續關心、給予慰問，並以最高標準檢討、自我要求，以杜絕類似情況再次發生。」

昨日有網友在Threads上發文，指12日到高美店用餐，13日凌晨到14日，8名大人陸續出現嘔吐、拉肚子和發燒狀況，不少民眾也紛紛留言同日用餐，也是好幾個人出現上吐下瀉的狀況。

高雄市衛生局14、15日連續接獲2家醫院通報各有2人，12日至該餐廳餐後出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道症狀，衛生局獲報後隨即派員現場稽查，已同步針對8件可疑食材（舒肥雞生菜沙拉、鰹魚生菜沙拉、燻鮭魚捲壽司、涼拌青木瓜絲、涼拌洋蔥、鮭魚生魚片、食用冰塊、生菜洗滌水）及環境進行採檢，另針對餐廳廚工及就醫民眾採檢人體檢體11件，感染病原採檢後現正釐清中。截至今日累計就醫4人，就醫後均已返家休息。

另稽查發現，碳佐麻里高美店生菜洗滌區洗碗檯牆面發霉髒污、冷凍櫃結霜且臨近冰箱壓縮機灰塵堆積、部分冷藏冷凍庫溫度冷度不足、排水系統地面濕滑、炸物熟食未覆蓋、部分冰箱冷藏食材未覆蓋、部分木質櫥櫃及醋飯桶容器發霉、部分分裝調味料未標示分裝日期或效期且外盒髒污、冰箱內有客人暫寄飲品等管理缺失，要求業者停業2日，待複查合格後始得營業。屆期未改善，將依《食品衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

燒肉南霸天碳佐麻里高美店發生疑似食物中毒情況，近2日停業。（記者許麗娟攝）

對於爆發疑似食物中毒，碳佐麻里發聲明致歉！（擷取自碳佐麻里臉書）

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