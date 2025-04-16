清大博士生羅韶奇「城市採礦」奪永續首獎

清大博士生羅韶奇（右）以「城市採礦」為出發點，從廢棄家電回收稀土元素降碳排奪永續首獎。（記者洪美秀攝）

2025/04/16 13:52

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學舉辦第一屆永續獎評選，有55組師生與行政團隊、超過250人參賽，有的成立材料循環再生實驗室，從電子與工業廢棄物中回收稀土元素；或組跨領域頭前溪流域永續團隊；尋找永續解方。其中清大博士生羅韶奇研發從廢棄家電、電池、電動車馬達回收稀土元素及鎢鋼合金的電化學技術，大幅減少化學藥品使用及碳排放量，並以「城市採礦」為理念，因而獲首獎。

材料所博士生羅韶奇在指導教授賴志煌指導下，研發出可從廢棄家電、電池、電動車馬達回收稀土元素及鎢鋼合金的電化學技術，比傳統方式大幅減少化學藥品使用及碳排放量。他說，從廢棄物中回收的都是戰略金屬，原礦稀缺、開採的汙染也很高，並以「城市採礦」為理念，也從中達到永續精神。

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羅韶奇說，投身永續領域在短期回報上可能不如半導體產業快速，但相信「循環材料科學家」在未來大有可為。他說，在永續路上，只有放棄的人才會輸。他也將參與國內外競賽所獲獎金的20萬元捐給清華作為跨領域人才培育獎學金，落實永續實踐者的使命感。

清大副校長戴念華指出，永續理念已深植清華校園，今年首屆永續獎選出的金、銀、銅獎作品，都是箇中翹楚。除選拔「清華永續獎」，今年還以永續是種溝通舉辦永續聯展，邀師生及校外人士來感受永續理念。

戴念華指出，清大幾年前成立永續發展委員會，集結教務、學務、總務等行政單位和各學院的永續長，共同規畫永續策略，協調整合各方資源，讓清大在2022年獲亞洲第一面STARS大學永續金質標章，也三度蟬聯台灣永續典範大學首獎。

清大永續長林福仁表示，清華每年培養出近4千名畢業生，如果每位畢業生都心懷永續，進入社會的各行各業，將成為台灣注入一股重要的改變力量。

而分環所教授周秀專主持的「清華永續棧：頭前溪流域生活圈」奪得教師組金獎。這項計畫帶領學生訪查頭前溪流域、研究河川底泥中的汙染物對人體細胞造成的損傷、導入AI影像辨識系統辨識河川汙染物、開設通識課程引導清華學生永續行動力，並邀請在地環保團體共同參與。從汙染防治、環境教育、綠色金融等多元角度提出河川流域的永續解方。

清大也推出清華永續聯展，展出清華永續獎得獎方案、永續大使的校園永續行動紀錄、校園生活實驗室及永續影像創作，展到4月21日，地點在旺宏館穿堂一樓。

清大舉辦清華永續獎，其中由學生成立的維修聊天室，以能修就不換為理念，幫許多家庭修好各式電扇及吹風機和3C家電產品，也獲得肯定。（記者洪美秀攝）

清大舉辦清華永續獎，其中由學生成立的維修聊天室，以能修就不換為理念，幫許多家庭修好各式電扇及吹風機和3C家電產品，也獲得肯定。（記者洪美秀攝）

清大舉辦清華永續展，展出師生在各領域的永續成果，邀大家來感受永續成果。（記者洪美秀攝）

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