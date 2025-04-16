環狀線故宮段動土 設地下連通道、南北環全面施工

台北市長蔣萬安16日主持環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。（記者塗建榮攝）

2025/04/16 13:41

〔記者林承鴻／台北報導〕銜接台北市士林到大直的環狀線北環段CF690B區段標今（16）日於故宮廣場停車場舉行開工動土典禮，將於故宮前設置Y28站及地下連通道，大幅提升民眾前往參觀的便利性，也代表首都環狀線南北環段進入全面施工新局面。

台北市捷運局一工處表示，CF690B區段標全長約4.22公里，自2021年起歷經10次流標，終於在去年12月由大陸工程／日商鹿島營建共同以190億餘元得標。完工後由劍南路站到新北產業園區站將由現行的49分鐘，大幅縮短至28分鐘，提升大直往來各地運輸效能。

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CF690B區段標工程範圍自士林區雨農路口Y27站（不含），經至善路於故宮博物院前設置Y28站，右轉穿越文間山至大直Y29劍南路站與文湖線相交，之後轉至敬業三路尾軌止，包含2座地下車站、3段潛盾隧道及1段明挖覆蓋隧道。

台北市長蔣萬安致詞表示，台北捷運6條路線（淡水線、南港線、板橋線、木柵線、新店線、中和線）30年前在前市長黃大洲任內開始同時興建，當時很多人批評與質疑會帶來很大的交通衝擊，但今天大家都在享受捷運帶給大家的便利、安全與舒適，有多少人能想到30年前黃大洲的遠見、魄力與執行力。

蔣萬安說，今天30年後，台北市同樣有6條捷運路線同步興建（信義線東延段、萬大線第一及第二期、環狀線南環段、北環段、東環段），未來還有民生汐止線，他不斷期勉同仁，「今天不做，明天就會後悔」，期待接下來數年內捷運路網順利完工通車。

捷運工程局第一工程處處長陳建宏表示，此區段標沿線地質複雜，Y27站到Y28站間為軟弱土層及安山岩塊，Y28站到Y29站穿越文間山較硬的砂岩頁岩，Y29站到尾軌為軟弱黏土層，須依地質特性，選擇不同的潛盾機、擋土型式及隧道工法，還要施作地盤改良讓土質均勻，施工難度高。

陳建宏指出，地下隧道總長約3.5公里，有3處急轉彎隧道，最小轉彎半徑僅有60公尺。隧道經過文間山崁腳斷層，有破碎帶，地盤穩定性不足，有崩落、異常出水、潛盾機夾埋風險，會透過潛盾機前方探查及地盤灌漿設備因應。

蔣萬安指出，施工過程多少會帶給在地住戶交通不便，希望將衝擊降到最低。他指出，故宮是國際知名景點，未來會有的下聯通到連接車站與故宮，此區段標動工也是讓台北出現在世界的行事曆上很重要的一步，期待工程如質如期完工。

台北市長蔣萬安16日出席環狀線北環段CF690B區段標工程開工動土典禮。（記者塗建榮攝）

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