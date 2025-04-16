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    台中女董遊北歐 剛到就跌倒骨折返台哀喊變「1日遊」

    劉姓女董（中）經過3個月治療復原，返回 烏日林新醫院捐贈輪椅。（記者黃旭磊攝）

    劉姓女董（中）經過3個月治療復原，返回 烏日林新醫院捐贈輪椅。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/16 13:49

    〔記者黃旭磊／台中報導〕66歲劉姓女傳產董座跟團前往北歐挪威，原期待欣賞峽灣與極光美景，未料抵達挪威首日在結冰街道滑倒，當街劇痛、膝蓋腫脹無法行走，隔天返台由烏日林新醫院進行髕骨粉碎性骨折手術，植入強化韌帶、3個月後才能走路，劉姓董座無奈表示，出國旅遊要注意安全，才不會滿心期待慘變「1日遊」。

    劉女在豐原區經營傳統產業有成，今年元月跟團前往挪威跨年，滿心期待欣賞夢幻極光，未料，剛抵達挪威第一晚就在結冰街道「仆街」（失足滑倒），當街感到劇痛，膝蓋紅腫根本走不動，經領隊安排，劉女緊急前往挪威醫院檢查，查出膝蓋骨嚴重骨折，劉女痛到快要飆淚，病情不容耽擱隔天搭機返台治療。

    烏日林新醫院副院長、骨科醫師林建中說，醫療團隊獲報準備就緒，患者返國迅速進行膝蓋手術，進行「髕骨粉碎性骨折鈦合金內固定及新式鉚釘植入韌帶縫補手術」，將特殊鉚釘植入患部強化韌帶，通過小切口和關節鏡將骨頭復位，使用細小固定器材進行內固定讓膝關節穩定。

    醫療團隊進行手術數天後，劉女下床練習行走，並在1個月後膝蓋順利彎曲，3個月內恢復行動、重新回到工廠視察產線，本週返回烏日林新醫院參加「美麗贈愛，通行無礙」儀式，捐贈輪椅給院方要幫助骨折病友。

    劉姓女董表示，搭機20多個小時前往挪威，滿懷期待卻在第一晚就慘摔，10日遊程變成「1日遊」緊急返台開刀，感謝林新醫療團隊從手術前後專業與貼心，在康復過程中充滿信心，也要呼籲遊客出國注意安全。

    林建中醫師說，微創人工膝髖關節、脊椎滑脫及側彎矯正、坐骨神經及椎間盤突出等相關手術，應儘早進行以便接續術後復健，協助骨折部位迅速復原，降低未來行動受限風險。

    劉姓女董（右）前往北歐挪威，抵達首日滑倒，隔天返台進行髕骨粉碎性骨折手術。（記者黃旭磊攝）

    劉姓女董（右）前往北歐挪威，抵達首日滑倒，隔天返台進行髕骨粉碎性骨折手術。（記者黃旭磊攝）

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