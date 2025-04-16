行水斷面剩一半 朴子溪東石大橋疏濬預計7月完工

朴子溪東石大橋段河川上的紅樹林長得比堤防和橋面還高。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/16 13:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子溪東石大橋段左岸淤積嚴重，行水斷面只剩下一半，影響到水流，遇豪大雨恐有溢堤之虞，而且深槽逐漸偏向右岸堤防，威脅構造物安全，經濟部水利署第五河川分署為解決朴子溪水患疑慮，正辦理朴子溪東石大橋上下游（斷面05~07）疏濬及海埔堤防基礎防護工程，預計今年7月份完工。

第五河川分署分署長吳明華表示，朴子溪東石大橋河段嚴重淤積，上面又被紅樹林覆蓋，樹梢已高過橋面，幾已完全喪失排水功能，因而斥資4400萬元辦理疏浚與堤防保固工程，已於今年2月13日開工，預定7月12日完工，清淤長度450公尺，預計清淤量為6.84萬立方公尺。

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吳明華指出，這項工程主要為進行河床淤積段的疏浚作業，同時疏伐位於疏浚位置的紅樹林，完成朴子溪凸岸（左岸）高灘疏浚及高莖作物剷除，恢復該河道的通洪能力；另進行凹岸（右岸）灘地培厚及導流設施，滅輕洪水對堤防之衝擊。

縣府水利處長林谷樺說，朴子溪東石大橋河段的高灘已高於堤外的道路路面許多，高灘淤積處已占據河床一半，上面又長滿紅樹林，等於行水斷面只剩下一半，遇豪大雨山洪瀑發，水位已直逼東石大橋，也有溢潰堤之虞，縣府已向經濟部水利署爭取疏浚多年，現在終於施作，解決水患疑慮。

朴子溪東石大橋段高灘地（右）已比堤外道路的路面高出許多。（記者蔡宗勳攝）

朴子溪東石大橋段正進行高灘疏浚及高莖剷除。（記者蔡宗勳攝）

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