為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    行水斷面剩一半 朴子溪東石大橋疏濬預計7月完工

    朴子溪東石大橋段河川上的紅樹林長得比堤防和橋面還高。（記者蔡宗勳攝）

    朴子溪東石大橋段河川上的紅樹林長得比堤防和橋面還高。（記者蔡宗勳攝）

    2025/04/16 13:33

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣朴子溪東石大橋段左岸淤積嚴重，行水斷面只剩下一半，影響到水流，遇豪大雨恐有溢堤之虞，而且深槽逐漸偏向右岸堤防，威脅構造物安全，經濟部水利署第五河川分署為解決朴子溪水患疑慮，正辦理朴子溪東石大橋上下游（斷面05~07）疏濬及海埔堤防基礎防護工程，預計今年7月份完工。

    第五河川分署分署長吳明華表示，朴子溪東石大橋河段嚴重淤積，上面又被紅樹林覆蓋，樹梢已高過橋面，幾已完全喪失排水功能，因而斥資4400萬元辦理疏浚與堤防保固工程，已於今年2月13日開工，預定7月12日完工，清淤長度450公尺，預計清淤量為6.84萬立方公尺。

    吳明華指出，這項工程主要為進行河床淤積段的疏浚作業，同時疏伐位於疏浚位置的紅樹林，完成朴子溪凸岸（左岸）高灘疏浚及高莖作物剷除，恢復該河道的通洪能力；另進行凹岸（右岸）灘地培厚及導流設施，滅輕洪水對堤防之衝擊。

    縣府水利處長林谷樺說，朴子溪東石大橋河段的高灘已高於堤外的道路路面許多，高灘淤積處已占據河床一半，上面又長滿紅樹林，等於行水斷面只剩下一半，遇豪大雨山洪瀑發，水位已直逼東石大橋，也有溢潰堤之虞，縣府已向經濟部水利署爭取疏浚多年，現在終於施作，解決水患疑慮。

    朴子溪東石大橋段高灘地（右）已比堤外道路的路面高出許多。（記者蔡宗勳攝）

    朴子溪東石大橋段高灘地（右）已比堤外道路的路面高出許多。（記者蔡宗勳攝）

    朴子溪東石大橋段正進行高灘疏浚及高莖剷除。（記者蔡宗勳攝）

    朴子溪東石大橋段正進行高灘疏浚及高莖剷除。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播