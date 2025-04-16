不再當登山小白！林業保育署推山林知事村 提供裝備行程諮詢建議

開放山林後，登山是許多民眾喜好的休閒活動。（記者吳亮儀攝）

2025/04/16 13:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨我國推動開放山林後，部分民眾因缺乏登山常識導致山難，農業部林業及自然保育署即起啟動「山林知事村」計畫，串聯民間戶外產業、數位平台、森林育樂場域，建構全台共21處實體站點，民眾登山前可先到這裡諮詢裝備與行程建議，避免成為登山小白。

近年登山活動快速興起，但部分民眾因忽略登山要注意的安全，也不了解登山需要的準備，常導致山域事故，林業保育署除改善轄區步道通訊品質，於熱門山徑設置防迷指標、更新魯地圖圖資，繪製高風險路線安全指南、推廣第三方留守平台，提升登山安全保障外，更進一步推出整合既有場域與軟體服務「山林知事村」，並和民間的戶外裝備業者合作，即起到10月底在全台21處設置山林知事站的實體站點，強化民眾入山前的準備教育，並成為與民眾互動的知識傳播網絡。

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林業保育署指出，這些知事站點是民眾入山前選購裝備的第一站，也位於親山族群常造訪的低海拔自然場域，成為接觸登山新手的重要節點，透過這些節點，串聯「進山」、「敬山」、「淨山」三大主題，讓登山知識自然融入日常生活，民眾可在這些站點諮詢裝備與行程建議，還可免費索取插畫家沈恩民（小民）繪製的登山安全摺頁，以及熱門中級山「加里山」、「八唐縱走」、「水漾森林」的精華登山計畫書，希望可降低山域事故的發生率。

林業保育署也推出「山林知事村」LINE官方帳號，內容涵蓋「山林知事站」據點介紹、每雙數月15日依序推出「進山」、「敬山」、「淨山」三大主題有獎徵答互動遊戲（全數答對即可至實體站點兌換山岳小禮），以及16場由在地山林職人帶領的「山林講堂」與「自然踏查」報名資訊，並整合數位版《山岳百科》與林業保育署「台灣山林悠遊網」，可隨時掌握最新的登山與自然資訊。

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